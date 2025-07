Inizia mercoledì 9 luglio la stagione dell’Empoli con il raduno a Monteboro

Getting your Trinity Audio player ready...

EMPOLI – La nuova stagione dell’Empoli prenderà il via mercoledì (9 luglio) con il raduno mattutino al Monteboro Training Center, seguito alle 18 dal primo allenamento al sussidiario del Carlo Castellani, sotto la guida del nuovo allenatore Guido Pagliuca. La squadra resterà a Casa Azzurri e continuerà ad allenarsi quotidianamente al Castellani con doppie sedute.

Pagliuca, 53 anni, arriva dall’esperienza alla Juve Stabia, dove ha raggiunto i playoff, e ha firmato un contratto con l’Empoli fino al 30 giugno 2027. È l’inizio di un nuovo corso in serie B dopo la retrocessione, con l’obiettivo di rifondare la rosa fin da subito .

Sul fronte mercato, ci sono già diverse novità. Tra le uscite, spiccano quelle di Jacopo Fazzini ceduto alla Fiorentina per circa 9 milioni più bonus, e di Luca Marianucci passato al Napoli per 9 più 1 di bonus. Il difensore centrale Edoardo Saporiti (Lucchese) e Jacopo Bacci (Padova) sono arrivati a costo zero o per una cifra contenuta, mentre Stiven Shpendi dalla Carrarese è stato acquistato per circa 2,2 milioni.

In uscita, Tino Anjorin è passato ufficialmente al Torino con prestito e obbligo di riscatto, con visite mediche svolte ieri (4 luglio) e incasso atteso di circa 4,5 milioni di euro, di cui il 40 per cento spettante al Chelsea.

Arrivi ormai definiti anche quelli di Petar Stojanović, Luca Belardinelli, Samuele Perisan e altri giovani rincalzi, molti dei quali a titolo temporaneo, con l’obiettivo di costruire una rosa competitiva sin dal pre-ritiro.

Con il ritiro che parte il 9 luglio e con una sessione di mercato già attiva, Empoli lancia la sua sfida per un immediato ritorno in serie A: la nuova guida tecnica è pronta, la rosa sta prendendo forma e Pagliuca è al centro del progetto.