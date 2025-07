Pietro Pellegri torna in azzurro, prestito con obbligo di riscatto dal Torino

Getting your Trinity Audio player ready...

EMPOLI – L’Empoli FC mette a segno un colpo di mercato di spessore per il reparto offensivo, annunciando l’ingaggio dell’attaccante Pietro Pellegri dal Torino. L’accordo prevede un prestito con diritto e obbligo di riscatto al verificarsi di specifiche condizioni, a testimonianza della forte volontà del club di investire sul giocatore anche in prospettiva futura.

Pellegri rappresenta un innesto di valore per gli azzurri, portando con sé qualità tecniche, esperienza internazionale e ampi margini di crescita. Nato a Genova il 17 marzo 2001, ha già maturato esperienze significative in Serie A e in Ligue 1, nonostante la giovane età.

Dal record di precocità alla maturazione nei grandi club

Formatosi nel vivaio del Genoa, Pellegri ha debuttato in Serie A a soli 15 anni, proprio contro il Torino, la squadra che ora lo cede all’Empoli. In quella stessa stagione ha anche realizzato il suo primo gol nella massima serie contro la Roma, diventando uno dei più giovani marcatori della storia del campionato.

Nel 2017 ha siglato la sua prima doppietta in Serie A, confermando le doti di bomber precoce e attirando l’interesse dei top club europei. A gennaio 2018, il trasferimento al Monaco in Ligue 1 ha segnato l’inizio della sua esperienza internazionale, con esordio e primo gol in Francia arrivati in breve tempo.

Successivamente, una parentesi al Milan e poi il passaggio definitivo al Torino, dove ha giocato 42 partite ufficiali in due stagioni, contribuendo con gol e presenza fisica all’attacco granata.

Ritorno a Empoli: un volto già conosciuto ritorna per lasciare il segno

Pellegri non è un volto nuovo per i tifosi azzurri. Nella passata stagione ha già indossato la maglia dell’Empoli, collezionando 11 presenze e realizzando 3 reti. Un rendimento che ha lasciato buone impressioni e che ha certamente inciso nella decisione del club di riportarlo in Toscana.

La sua conoscenza dell’ambiente e la sua capacità di inserirsi rapidamente negli schemi della squadra saranno elementi fondamentali per un impatto immediato.

A livello internazionale, Pellegri ha vestito tutte le maglie delle Nazionali giovanili, fino all’Under 21. Il suo percorso azzurro ha trovato compimento con l’esordio nella Nazionale maggiore nel 2020 contro l’Estonia, riconoscimento del suo talento anche su scala internazionale.

Empoli punta su di lui per la stagione 2025/26

Con questo trasferimento, l’Empoli aggiunge al proprio attacco un profilo versatile e strutturato, in grado di occupare più ruoli sul fronte offensivo. La sua fisicità, unita a un ottimo senso del gol, lo rende una pedina preziosa per lo scacchiere tattico.

L’obbligo di riscatto sancisce la fiducia del club nelle potenzialità del giocatore e la convinzione che possa diventare un punto fermo della squadra. Ora, l’attesa è tutta per il campo: i tifosi azzurri sperano che Pellegri possa ripetere – e superare – quanto di buono mostrato nella sua precedente esperienza empolese.