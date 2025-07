Morgex e test internazionali: il programma completo del ritiro del Pisa

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – È ufficialmente iniziata l’avventura del Pisa Sporting Club nella stagione 2025-2026, che segna il tanto atteso ritorno dei nerazzurri in serie A. I primi giorni della settimana hanno visto la squadra impegnata nei consueti test medici e atletici al Centro Sport & Anatomy, tappa fondamentale per valutare la condizione fisica dei giocatori prima dell’intensa fase di preparazione.

Prime tappe: mini raduno a Tirrenia

Da oggi, il Pisa si trasferisce all’hotel Continental di Tirrenia, per una prima fase di acclimatamento in un ambiente rilassante e vicino al mare. Gli allenamenti si svolgeranno a porte chiuse presso il Centro Sportivo Cetilar di San Piero a Grado, struttura di riferimento per il lavoro tecnico e tattico dello staff. Questa fase sarà cruciale per impostare le prime dinamiche di squadra, senza pressioni esterne, in vista della Serie A.

Morgex e la Valle d’Aosta: Il cuore della preparazione estiva

Come ormai da consuetudine, il ritiro estivo del Pisa avrà luogo in Valle d’Aosta. La squadra raggiungerà La Salle mercoledì 16 luglio, stabilendosi al Relais Mont Blanc Hotel & Spa. Da giovedì 17 luglio, inizieranno le doppie sedute giornaliere presso il Centro Sportivo Valdigne Mont Blanc di Morgex, con allenamenti a porte aperte: un’occasione unica per i tifosi di assistere dal vivo alla preparazione e vivere l’atmosfera della nuova stagione.

Amichevoli estive: tre test per misurare la crescita

Durante il ritiro valdostano, il Pisa affronterà tre test match utili per valutare i primi risultati del lavoro sul campo:

Domenica 20 luglio (alle 18): Pisa – Rappresentativa Valle d’Aosta

Mercoledì 23 luglio (alle 18): Pisa – Bra

Domenica 27 luglio (alle 17,30): Pisa – Pro Vercelli

Eventi per i tifosi e rientro a Pisa

Per i sostenitori presenti in Valle d’Aosta, il club ha organizzato eventi dedicati nei due weekend del ritiro, creando occasioni di incontro con la squadra e lo staff. Tutti i dettagli saranno pubblicati prossimamente sui canali ufficiali del Pisa Sporting Club.

Terminato il ritiro, la squadra tornerà a lavorare al Centro Sportivo Cetilar. Tra gli appuntamenti da non perdere c’è l’amichevole di mercoledì 30 luglio (alle 18,30) contro l’Empoli, al Castellani: un derby toscano che si preannuncia ricco di emozioni.

Tournée in Germania: test internazionali di alto livello

Il percorso di preparazione proseguirà poi in Germania, dove il Pisa affronterà due importanti squadre di Bundesliga:

Martedì 5 agosto (alle 18): Bayer Leverkusen – Pisa

Venerdì 8 agosto (alle 18): Augsburg – Pisa

Due sfide prestigiose che alzeranno il livello della preparazione, proiettando la squadra verso l’inizio ufficiale della stagione in serie A.