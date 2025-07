Rombano i motori per il Rally del Casentino: 116 le vetture pronte a sfidarsi

BIBBIENA – Saranno 116, le vetture pronte a sfidarsi – nel fine settimana – sulle strade del 45esimo Rally Internazionale Casentino, appuntamento organizzato da Scuderia Etruria Scrl e valido come quarta prova di International Rally Cup e Mitropa Rally Cup. Un’adesione a tripla cifra, quella della gara che coinvolgerà la provincia di Arezzo, a conferma di un appeal consolidato da grandi contenuti, quelli di un chilometraggio competitivo quantificato in oltre cento chilometri.

A rispondere presente”sono stati i grandi interpreti della serie promossa da Irc Sport di concerto con Pirelli, con la Skoda Fabia Rs di Bostjan Avbelj che si contrapporrà a quelle portate in gara da Stefano Albertini, Alessandro Re, Marco Silva, Marcello Razzini, Antonio Rusce, Rudy Michelini ed il locale Roberto Cresci. Nel plateau della classe regina anche Andrea Nucita (Citroën C3), Filippo Bravi (Hyundai i20), Gianluca Tosi (Skoda Fabia) e Leopoldo Maestrini (Toyota Gr Yaris). Nel panorama a trazione integrale, riflettori puntati anche sulle sei Toyota Gr Yaris R1T 4×4 protagoniste della Gr Yaris Rally Cup, campionato monomarca al suo quinto appuntamento stagionale, con Fabrizio Andolfi nel ruolo di leader. Agguerrito anche il confronto a due ruote motrici con il giovane estone Jaspar Vaher e Mirco Straffi (entrambi su Lancia Ypsilon), a far valere le proprie ambizioni contro una nutrita schiera di vetture a trazione anteriore.

Venticinque, gli equipaggi stranieri partecipanti tra confronto moderno e storico.

Tra le vetture storiche, a contendersi il vertice di quarto Raggruppamento saranno l’austriaco Alois Nothdurfter e Alessandro Pulz, entrambi su Ford Sierra Cosworth. Tra gli esponenti della Mitropa anche Jorg Schieder, su BMW 318 e Rino Muradore (Ford Escort RS di secondo Raggruppamento). Sei, le Autobianchi A112 in gara, con Orazio Droandi e Francesco Mearini attesi sui chilometri di casa.

Il programma

Poppi

, nella splendida cornice del suo castello, ambienterà le sessioni di verifica sportiva e tecnica, in programma tra domani (10 luglio) e venerdì, giornata che vedrà accendere i motori sull’asfalto dello shakedown, previsto in località Lonnano dalle 12 alle 17. Venerdì sera, alle 20,40, la partenza delle vetture dal parco assistenza, ospitato – come da tradizione – negli ampi spazi della zona industriale La Ferrantina, a Bibbiena.

Oltre cento chilometri – nello specifico ben 101,73 – distribuiti su sette prove speciali: questi i contenuti della gara. La location, cuore della manifestazione, farà da cornice alla prima prova speciale, la Sps Bibbiena, in programma alle 20,54, con le vetture che – una volta concluso l’impegno – saliranno sulla pedana d’arrivo della prima tappa, dalle 21,14, sempre in piazzale Resistenza.

Sabato (12 luglio), accensione dei motori alle 11 con le vetture che – da Piazzale Resistenza – si dirigeranno verso il parco assistenza, location dove sosteranno per quindici minuti prima di presentarsi alla fotocellula della seconda prova speciale, la Rosina di 7,48 chilometri, in programma dalle 11,55. Il terzo impegno chiamerà gli interpreti della gara sui 23,01 chilometri di Crocina (12,34), tratto al quale faranno seguito i 16,55 km della Dama, prevista alle 13,58. Soci ospiterà una fase di riordinamento della durata di quaranta minuti a partire dalle 14,48.

Da lì le vetture sfileranno verso una nuova fase di parco assistenza, sempre a La Ferrantina, della durata di quaranta minuti (dalle 15,34), prima di affrontare un nuovo giro di prove speciali articolato sulla ripetizione della Rosina (16,36) e Dama (17,35). Alle 18,40, Bibbiena ospiterà un ultimo riordinamento, con le vetture che – dopo una nuova fase di parco assistenza (19,40) – saranno chiamate ad affrontare la prova speciale più lunga, la Talla”di 29,58 chilimetri. Sull’asfalto della prova conclusiva, prevista alle 21,04, si decideranno le sorti del Rally Internazionale Casentino, con l’arrivo in programma a Bibbiena dalle 22,24.