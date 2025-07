Tour precampionato in Germania per il Pisa: sfide a Bayer Leverkusen e Augsburg

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Sarà un precampionato di respiro internazionale quello che il Pisa vivrà nel prossimo mese di agosto. La squadra nerazzurra, pochi giorni dopo la fine del ritiro precampionato in programma a Morgex nella seconda metà del mese di luglio, partirà infatti per una tournèe estera che porterà il gruppo guidato dal tecnico Alberto Gilardino in Germania.

Martedì 5 agosto alle 18 è in programma infatti una amichevole di lusso alla Bay Arena di Leverkusen contro il Bayer 04 guidato da Erik ten Hag. Una sfida di grande prestigio contro i vicecampioni in carica della Bundesliga in uno degli stadi più affascinanti e moderni della Germania.

Ai tifosi nerazzurri sarà riservata una dotazione di biglietti; la prevendita avrà inizio alle 12 di mercoledì 9 luglio. Qui tutte le informazioni.

Venerdì 8 agosto alle 18 appuntamento invece ad Augusta per un test match con l’Fc Augsburg 1907. In questo caso la gara si disputerà però a porte chiuse contro il team guidato da Sandro Wagner, realtà consolidata della Bundesliga.