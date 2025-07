Il Viola Park si prepara ad accogliere la Fiorentina: parte il ritiro precampionato

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – La Fiorentina è pronta a inaugurare la nuova stagione calcistica con entusiasmo e rinnovato slancio, dando ufficialmente il via al ritiro precampionato 2025-26. A ospitare l’intera fase di preparazione sarà, ancora una volta, il moderno e all’avanguardia Rocco B. Commisso Viola Park, quartier generale viola alle porte di Firenze. A partire da lunedì 14 luglio, la prima squadra maschile inizierà il lavoro atletico e tattico con un programma che punta a coinvolgere da vicino anche i tifosi, attraverso allenamenti aperti al pubblico, partite amichevoli e un evento inaugurale speciale.

La tabella di marcia prevede due sedute di allenamento al giorno: la sessione mattutina si svolgerà a porte chiuse per favorire un lavoro tecnico più mirato, mentre quella pomeridiana – intorno alle 18,30 – sarà aperta ai tifosi, che potranno assistere agli allenamenti dalla tribuna dello Stadio “Curva Fiesole”, all’interno del Viola Park. Un’occasione preziosa per vedere da vicino la squadra in azione e cominciare a sognare la nuova stagione.

Il calendario degli appuntamenti aperti al pubblico è già definito: tra le date da segnare, spicca la prima amichevole in programma il 20 luglio, che vedrà i ragazzi della prima squadra sfidare la formazione Under 20. Il 25 luglio, invece, i viola affronteranno la Carrarese, offrendo un primo assaggio del nuovo gruppo al lavoro. Tutte le variazioni al programma saranno comunicate attraverso i canali ufficiali del club, così da garantire aggiornamenti puntuali ai tifosi.

A rendere ancora più speciale l’apertura del ritiro sarà il Viola Carpet, in programma la sera di lunedì 14 luglio, a partire dalle 21. Si tratta di un evento simbolico ma molto sentito, pensato per presentare tutte le squadre della società, dalla prima squadra maschile e femminile fino all’Under 20, in un’atmosfera di festa e vicinanza tra squadra e sostenitori. L’ingresso è gratuito ma su prenotazione, disponibile attraverso il sito ufficiale nella sezione dedicata al ritiro 2025, fino a esaurimento posti.

Nei giorni di allenamento aperti al pubblico, i cancelli del Viola Park apriranno dalle 17, consentendo l’accesso gratuito previa prenotazione del biglietto tramite il portale ufficiale della Fiorentina. I tagliandi per le due amichevoli, invece, saranno acquistabili online o direttamente in biglietteria nel giorno della gara, fino a esaurimento della capienza disponibile. Tutti i biglietti saranno disponibili a partire da venerdì 11 luglio.

Per agevolare l’afflusso dei tifosi, sarà attivo un accesso specifico dal parcheggio provvisorio del Viola Park, con indicazioni precise per chi proviene da Firenze: si entrerà dalla SP34, passando da Via Pian di Ripoli, poi Via degli Olmi, fino a Via Crocifisso del Lume / Via della Nave a Rovezzano. La società ricorda che sarà vietato introdurre animali, vetro, cibi e bevande all’interno dell’impianto, nel rispetto delle norme di sicurezza.

Ma il ritiro non sarà solo calcio. Il programma prevede anche un’esperienza immersiva per i tifosi, grazie alla possibilità di prenotare tour esclusivi del Viola Park, un’occasione per esplorare da vicino le strutture, la tecnologia e l’ambiente che ruotano attorno al mondo viola. Tutte le informazioni su costi e modalità di prenotazione sono disponibili sul sito ufficiale del club.

Ad arricchire ulteriormente l’offerta, sarà presente un partner d’eccezione: Barberino Outlet, che dal 15 al 25 luglio allestirà presso lo stadio Davide Astori il Summer Village, un’area dedicata a bambini e famiglie con giochi, attività ludiche e momenti di intrattenimento. Un modo per rendere la permanenza al Viola Park ancora più piacevole e accessibile a tutte le età.

Infine, non mancheranno i momenti di contatto diretto tra squadra e tifosi: alla fine degli allenamenti pomeridiani, nello spazio adiacente al Fiorentina Store, saranno organizzate sessioni di autografi e fotografie con i giocatori, per regalare ai sostenitori un ricordo indelebile. Per chi non potrà essere presente di persona, l’intero ritiro sarà trasmesso in diretta attraverso il sito ufficiale, i social e l’app del club, con finestre live sia al mattino che al pomeriggio.