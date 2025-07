Finisce con l’auto in una scarpata: muore una donna di 56 anni

Getting your Trinity Audio player ready...

AREZZO – Incidente mortale nel pomeriggio di oggi sulla e78 all’altezza di Stoppe d’Arca, in provincia di Arezzo.

Nel sinistro è deceduta una donna di 56 anni finita con l’auto in una scarpata, per cause che restano al vaglio della polizia municipale di Arezzo. Sul posto è arrivata l’ambulanza infermierizzata di Arezzo, una ambulanza Blsd della Croce Rossa di Arezzo e l’elisoccorso Pegaso 1, oltre ai vigili del fuoco con l’elicottero Drago e la squadra di terra.

I sanitari non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso della donna.