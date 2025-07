Nuova piscina comunale a Sesto Fiorentino, partito il confronto per la progettazione

Getting your Trinity Audio player ready...

SESTO FIORENTINO – Il sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi e l’assessore allo sport Damiano Sforzi hanno incontrato nei giorni scorsi il presidente regionale toscano del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Simone Cardullo, il presidente della Federazione Italiana Nuoto Riccardo Bresci e la presidente dell’associazionismo sestese Monica Barducci per presentare e condividere il progetto della nuova piscina comunale, con un focus sugli aspetti sportivi e gestionali del nuovo impianto.

“Quando una pubblica amministrazione progetta e realizza un impianto sportivo in linea con i tempi, guardando non solo al presente, ma sopratutto al futuro, non può che ricevere apprezzamenti sottolinea il presidente del Coni Toscana Simone Cardullo – La costruzione della nuova piscina di via Rimaggio, in sostituzione dell’attuale ormai vetusta, con enormi costi di gestione e con problemi di parcheggio, dimostra l’attenzione di questa Amministrazione al mondo dello sport e del sociale per una disciplina che vede la partecipazione di giovani e meno giovani”.

“La nuova piscina di Sesto Fiorentino, per dimensioni e collocazione, rappresenta l’anello mancante lungo l’asse Firenze-Prato – commenta il presidente della Fin, Riccardo Bresci – Per la Federazione Italiana Nuoto diventerà un punto di riferimento strategico per l’attività sportiva a livello regionale”.

“Ringrazio l’amministrazione comunale per aver organizzato questo incontro che ha permesso di conoscere nei dettagli il progetto della nuova piscina comunale – afferma la presidente dell’Associazionismo Sestese Monica Barducci – Personalmente e a nome della Associazione che rappresento non posso che esprimere il mio apprezzamento per un impianto che sarà un fiore all’occhiello per la nostra città e per il mondo dello sport del territorio”.

“Si è trattato di un momento di condivisione utile e importante con gli organismi dello sport e con l’attuale gestore della piscina di piazza Bagnolet che sarà demolita – sottolinea l’assessore Sforzi – I lavori in via di Rimaggio vanno avanti e presto la nostra città potrà contare su un impianto all’avanguardia che potenzierà la risposta di sport e socialità sul nostro territorio. Ringrazio i presidenti di Coni, Fin e Associazionismo per il confronto, i suggerimenti, la volontà di voler proseguire in maniera condivisa questo percorso cominciato insieme”.