Il Livorno batte il Pisa 3-1: la Coppa Toscana Juniores Femminile Under 19 è amaranto

Il Livorno Calcio Femminile si aggiudica la finale del campionato Juniores Under 19 superando il Pisa Sporting Club con il punteggio di 3-1. L’atto conclusivo della stagione, a cui le due formazioni toscane erano arrivate dopo aver eliminato in semifinale rispettivamente il Folgor Marlia (5-1) e il Prato (4-0), ha premiato la maggiore brillantezza e precisione della compagine labronica, capace di indirizzare la gara fin dalla prima frazione di gioco e di gestire con ordine il generoso tentativo di reazione nerazzurro.

L’approccio alla gara sorride alla formazione amaranto, che si dimostra fin dalle primissime battute rapida, fluida nel palleggio e ben disposta in campo, mettendo in evidente difficoltà la retroguardia pisana. Passano appena 9 minuti e la pressione del Livorno dà i suoi frutti: capolavoro di Baldini che, da distanza siderale, beffa Meacci e sblocca il match. Il Pisa fatica a riorganizzarsi, va in confusione di fronte al giro palla avversario e al 34′ il copione si ripete con modalità del tutto simili. Questa volta è Cionini a trovare la via della rete con un altro tiro da centrocampo, fissando il punteggio sul 2-0 con cui le squadre rientrano negli spogliatoi dopo due minuti di recupero.

Il rientro in campo vede le ragazze di mister Carola chiudere virtualmente i conti ad avvio di frazione. Al 2′ della ripresa, al termine di un’azione insistita all’interno dell’area di rigore con ripetute conclusioni, Ciampi ribadisce in rete il pallone del 3-0. Sotto di tre reti, la formazione guidata da mister Da Prato ha il merito di non disunirsi e abbozza una convinta reazione d’orgoglio. La squadra nerazzurra inizia a creare diverse occasioni da rete, in particolar modo con le iniziative di Bottai e Vinciguerra, che difettano però di precisione al momento di inquadrare lo specchio della porta.

L’insistenza offensiva del Pisa viene comunque premiata al 14′ della ripresa: sugli sviluppi di un’azione in area, la subentrata Vecchi trova il tempo giusto per un colpo di testa che batte Doro, accorciando le distanze. Nel segmento finale della gara, nonostante la consueta girandola di sostituzioni da ambo le parti per dosare le energie, il risultato non subisce ulteriori variazioni. Dopo cinque minuti di recupero, il triplice fischio sancisce la meritata vittoria del Livorno, che capitalizza un approccio tecnico superiore contro un Pisa a cui non è bastata la reazione della ripresa per invertire le sorti della finale.

Il tabellino

LIVORNO: Doro, Gabellieri (20′ st Idda), Sottile (47′ st Milianti), Scuderi Gaia (18′ st Sangiacomo), Diversi, Ciampi, Baldini (1′ st Casalini), Cionini (38′ st Scuderi Greta), Lonzi, Fantini, Huberova.

A disposizione: Liuzzi, Scuderi Greta, Sangiacomo, Idda, Casalini, Lonzi, Tuccini, Dani, Milianti. All. Carola.

PISA: Meacci, Battafarano, Scacco (8′ st Mancini), Ter Beek, Aliotta, Cannavò (16′ st A. Telleschi), Cogliandro (1′ st Vecchi), Garofalo, Bottai, Vinciguerra, Gargano (23′ st C. Telleschi).

A disposizione: Ottone, A. Telleschi, C. Telleschi, Vecchi, Mancini. All. Da Prato.

RETI: 9′ pt Baldini (L), 34′ pt Cionini (L), 2′ st Ciampi (L), 14′ st Vecchi (P).

NOTE: Recupero: 2′ pt, 5′ st.