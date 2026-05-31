Il Pisa Juniores femminile dilaga contro il Prato: 4-0 senza appelli in vista della finale contro il Livorno

PISA – Il Pisa Sporting Club femminile si impone con un perentorio 4-0 sul CSL Prato Social Club nel campionato Juniores Under 19, confermando il proprio eccellente stato di forma. Una vittoria netta, maturata grazie a un approccio aggressivo e a una ripresa in totale controllo, che permette alle ragazze guidate da mister Da Prato di proiettarsi con fiducia verso l’imminente e decisivo traguardo stagionale: la finale di categoria contro il Livorno, in programma il prossimo 2 giugno a Firenze.

La gara si sblocca immediatamente. Fin dalle primissime battute, la compagine nerazzurra prende in mano le redini del gioco e, ad appena un minuto dal fischio d’inizio, passa in vantaggio: un preciso passaggio di Cannavò trova capitan Garofalo, che conclude a rete superando l’estremo difensore pratese. La rete fulminea indirizza la partita e il Pisa raddoppia già all’8′. È ancora Garofalo a rendersi protagonista, trovando la personale doppietta con un tiro dall’interno dell’area di rigore che non lascia scampo al portiere avversario, incanalando saldamente il match sui binari pisani.

Forte del doppio vantaggio, la squadra di casa gestisce il possesso e i ritmi di gioco, operando il primo cambio alla mezz’ora con l’ingresso di Mancini per Cogliandro. L’avvio di ripresa è caratterizzato da un fisiologico calo dei ritmi e da un gioco maggiormente frammentato, come testimoniano le ammonizioni comminate dall’arbitro ad Aliotta per il Pisa al 1′ e a Osmani per il Prato al 9′. La girandola delle sostituzioni permette alla panchina locale di dare respiro alle titolari e inserire forze fresche, tra cui C. Telleschi e A. Telleschi, per mantenere alta l’intensità agonistica.

Proprio i nuovi ingressi contribuiscono a ravvivare il finale di gara, permettendo al Pisa di dilagare. Al 31′ della ripresa, A. Telleschi impegna severamente Sandiford; sulla respinta del portiere ospite, la più lesta di tutte è Vinciguerra, che ribadisce in rete firmando il 3-0. Passano appena tre minuti e le nerazzurre calano il poker definitivo con un’azione personale di notevole fattura tecnica: Bottai, in uno spazio ristrettissimo, riesce a superare in dribbling tre avversarie prima di depositare il pallone in fondo al sacco. Gli ultimi scampoli di partita, segnati dai cartellini gialli alla stessa Bottai e alla pratese Pagano, scivolano via fino al termine dei due minuti di recupero, sancendo il rotondo successo pisano in vista dell’atteso derby di finale.

Il tabellino

PISA: Meacci, Gargano, Vecchi, Battafarano, Vinciguerra, Cogliandro (32′ pt Mancini), Ter Beek (31′ st Pineschi), Bottai, Garofalo, Aliotta (22′ st C. Telleschi), Cannavò (25′ st A. Telleschi). A disp.: Ottone. All. Da Prato.

CSL PRATO SOCIAL CLUB: Sandiford, Lilli, Fedi, Pagano, Romanelli, Crabu, Graziuso, Osmani, Larsen, Sottili, Pistolesi. A disp.: Melani, Badiani, Berardi, Toccafondi, Huaman Ancco, Giusti, Meneghetti. All. Nicoli.

RETI: 1′ pt Garofalo (Pi), 8′ pt Garofalo (Pi), 31′ st Vinciguerra (Pi), 34′ st Bottai (Pi).

NOTE: Ammonite: 1′ st Aliotta (Pi), 9′ st Osmani (Pr), 35′ st Bottai (Pi), 35′ st Pagano (Pr). Recupero: 2′ st.