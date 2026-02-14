9.8 C
Incendio in un appartamento di Arezzo, muore un 55enne

Tre persone evacuate dai vigili del fuoco dall'appartamento vicino a quello in cui è stato ritrovato l'uomo ormai cadavere

Cronaca
REDAZIONE
Incendio a Pescaiola, muore un 55enne (foto vigili del fuoco)
1 ' di lettura

AREZZO – Tragedia nel quartiere di Pescaiola ad Arezzo, dove il sabato a mezzogiorno si è trasformato in un incubo di fuoco e fumo. Un uomo di 55 anni ha perso la vita all’interno del suo appartamento al terzo piano di una palazzina in via Sirio, divorato da un incendio che non gli ha lasciato scampo. L’allarme è scattato alle 12,30, quando le fiamme hanno iniziato a sprigionarsi dalle finestre, attirando l’attenzione dei vicini che hanno immediatamente allertato i soccorsi.

La macchina dell’emergenza si è mossa con la massima urgenza: sul posto sono confluite un’ambulanza infermieristica, l’automedica e un’ambulanza, insieme a diverse squadre dei vigili del fuoco. Quando i pompieri sono riusciti a penetrare nell’abitazione, invasa dal fumo acre, hanno fatto la tragica scoperta: il corpo del cinquantacinquenne era già privo di vita. Per lui ogni tentativo di rianimazione è risultato purtroppo vano.

Mentre una parte dei soccorritori lottava contro le fiamme, è scattato il piano di evacuazione totale dello stabile. Momenti di grande tensione si sono vissuti per tre residenti con difficoltà motorie che vivono negli appartamenti adiacenti a quello interessato dal rogo. I vigili del fuoco sono riusciti a portarli in salvo, facendoli scendere in strada dove sono stati subito affidati al personale sanitario; fortunatamente, per loro e per gli altri condomini, non si registrano feriti o intossicati gravi.

Le cause del rogo sono ancora avvolte nel mistero e restano al vaglio dei tecnici del comando provinciale e delle forze dell’ordine, che nel pomeriggio hanno proseguito i rilievi all’interno dei locali sequestrati. Si cerca di capire se a innescare la scintilla fatale sia stato un cortocircuito, una distrazione o un malfunzionamento di un apparecchio di riscaldamento.

L’area è stata messa in sicurezza.

© Riproduzione riservata

