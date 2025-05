Ritrovato grazie ai mezzi dei vigili del fuoco un uomo di 87 anni disperso a Vinci

Getting your Trinity Audio player ready...

VINCI – Ritrovato nella mattinata di oggi (20 maggio) un uomo disperso a Vinci e per cui erano partite le ricerche dei vigili del fuoco.

Gli addetti distaccamento di Empoli hanno iniziatoi le ricerche poco dopo la mezzanotte a Spicchio Sovigliana nel comune di Vinci, in supporto alla polziia per una ricerca di persona dispersa in zona impervia. Si tratta di un 87enne che non dava più notizie di sé e per cui era partita la procedura di ricerca della prefettura.

Attivato il piano prefettizio è stata sul posto la squadra di terra e Unità di comando locale con il funzionario e il personale specializzato in topografia per la pianificazione e la gestione delle squadre dei vigili del fuoco e delle associazioni di volontariato. Sul posto anche le unità cinofile e il nucleo Sapr che con un drone dotato di termocamera ha effettuato il sorvolo delle zone boschive.

Questa mattina risolutivo è stato l’intervento dell’elicottero Drago 63 del reparto volo di Arezzo, che ha effettuato il sorvolo della zona individuando velocemnte l’uomo di 87 anni. Effettuata la discesa con verricello degli elisoccorritori che dopo un controllo delle condizioni sanitarie lo hanno imbracato e recuperato con verricello per trasportarlo in una zona accessibile al mezzo sanitario dove è stato affidato per le successive verifiche sanitarie.