Getting your Trinity Audio player ready...

EMPOLI – Genoa-Empoli, D’Aversa: “In campo dando l’anima per cercare di fare risultato”

Genoa-Empoli domenica 2 marzo allo stadio Luigi Ferraris di Genova.

Partita valida per la 27esima giornata di serie A diretta da Davide Massa di Imperia. Luca Mondin di Treviso e Francesco Luciani di Milano gli assistenti. Alessandro Prontera di Bologna il IV ufficiale Simone Sozza di Seregno il Var e Valerio Marini di Roma 1 l’Avar.

Empoli di Roberto D’Aversa reduce dall’exploit di Torino, vittoria in Coppa Italia con la Juventus e accesso in semifinale per la prima volta nella storia della società. Semifinale di Coppa Italia con il Bologna di Vincenzo Italiano, partita di andata il primo aprile al Castellani di Empoli.

Una vittoria con la Juve che per l’Empoli è impresa sportiva, con i toscani cecchini dal dischetto, che ha interrotto il filotto negativo in campionato con due punti nelle ultime undici partite. Empoli con 21 punti in classifica.

A Genova out Ismajli, gran protagonista a Torino con la Juventus.

Genoa di Vieira in grande spolvero, con 30 punti in classifica, in cerca della quarta vittoria consecutiva in campionato.

Vieira: “Intanto faccio i complimenti all’Empoli perché ha fatto una grande partita a Torino. Hanno vinto e fatto benissimo. La loro è stata una vittoria meritata. Per noi però non cambia niente. Abbiamo ancora in mente la gara dell’andata quando vincemmo ma soffrimmo molto. Sappiamo che sarà una gara molto difficile perché saranno ben messi in campo ma abbiamo fatto una bella settimana e siamo pronti. Dovremo essere concentrati sui dettagli per prendere punti o meglio ancora vincere. Lo ripeto saranno molto importanti i dettagli per la sfida di domenica. Non sarà facile per me scegliere gli undici per la partita di Empoli. Li vedo tutti concentrati tutti con la voglia di giocare”.

D’Aversa: “Dopo la partita contro l’Atalanta avevo chiesto una risposta sotto il punto di vista dell’orgoglio ai ragazzi. Ora dobbiamo dimenticare la Juventus e dare l’anima cercando di ottenere un buon risultato contro il Genoa”

“Il Genoa in casa arriva da tre risultati pieni, loro hanno trovato un certo equilibrio. Hanno la capacità di far cambiare tutto in pochi attimi, anche grazie alla spinta dei loro tifosi. Noi abbiamo delle qualità, la partita con la Juve deve servirci a credere in ciò che facciamo. Abbiamo delle caratteristiche che dobbiamo riportare in campo che non solo quelle di attendere. Quando abbiamo fatto risultato è quando siamo stati aggressivi. La partita sarà determinata dai duelli, dagli episodi. Contro la Juventus potevamo chiuderla prima dei calci di rigore.”

Poi D’Aversa: “In serie A non ci possiamo permettere cali di concentrazione e non curare i dettagli. La cura del dettaglio fa la differenza non solo nel calcio, ma anche nella vita normale. La fiducia di mercoledì non deve trasformarsi in euforia. Il nostro obiettivo è la salvezza”.

Poi sulla vittoria di Torino: “Abbiamo affrontato i rigori con la consapevolezza di non avere nulla da perdere, senza pressioni e con grande compattezza. Prima della lotteria finale ci siamo detti che eravamo arrivati fino a quel punto e dovevamo dare tutto. Meritavamo la vittoria, anche per come abbiamo interpretato la gara. Avere due giocatori nel loro ruolo naturale, come Ismajli e Marianucci, ha fatto la differenza”.

Sui tifosi: “Rientrare e trovare uno striscione di incoraggiamento è stato emozionante. Il nostro pubblico è un valore aggiunto, perché ci fa sentire sempre il suo sostegno. Questo è anche merito dei ragazzi: i tifosi apprezzano chi lotta e dà tutto per la maglia. Noi lavoriamo per restare fuori dalla zona retrocessione, sapendo che la salvezza potrebbe decidersi anche all’ultimo secondo dell’ultima giornata”.