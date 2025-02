Empoli-Bologna, andata semifinale Coppa Italia al Castellani. D’Aversa: “Scritta pagina di storia”

Getting your Trinity Audio player ready...

Empoli-Bologna, si gioca al Castellani di Empoli il primo aprile alle ore 21 la partita di andata della semifinale di Coppa Italia

tra Empoli di Roberto D’Aversa e Bologna di Vincenzo Italiano.

Semifinale conquistata per la prima volta nella storia dall’Empoli vincendo a Torino con la Juventus.

Vittoria meritatissima contro la Juve 3-5 per i ragazzi di Roberto D’Aversa che hanno dimostrato personalità, gioco e compattezza con i bianconeri di Thiago Motta. Con i toscani veri e propri cecchini dal dischetto: 4 su 4 i rigori messi a segno firmati da Henderson, Kouame, Cacace, Marianucci. Dopo il pari 1-1 con vantaggio Empoli nel primo tempo con Maleh, raggiunto nella ripresa dal gol juventino di Thuram.

Una vittoria in diretta tv Canale 5 che per l’Empoli è vera e propria impresa sportiva per ripartire con fiducia in campionato dopo il filotto negativo con soli due punti nelle ultime undici partite.

Domenica 2 marzo in trasferta la partita con il Genoa.

E se da una lato Thiago Motta si scusa con i tifosi parlando di “vergogna”, indescrivibile il grande entusiasmo in casa Empoli dopo la vittoria con la Juventus.

D’Aversa: “I ragazzi hanno fatto un’impresa, scrivendo una pagina storica per questo club e deve servirci anche per i campionato. Avevo chiesto una partita di orgoglio, siamo andati anche oltre. Ci godiamo questo splendido traguardo, in campo c’erano tre ragazzi del settore giovanile. Se giocheremo così raggiungeremo il nostro obiettivo salvezza. I miei ai calci di rigore hanno avuto una serenità da veterani. In un momento difficile non me lo aspettavo. Battere i rigori in questo modo sotto la curva dei tifosi della Juventus mi fa ben sperare in vista della trasferta di Genova, in uno stadio che spinge molto. Ripartiamo dal passaggio del turno e dalla prestazione che ci deve far ben sperare per il futuro”.