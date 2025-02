Juventus-Empoli Coppa Italia, D’Aversa: “A Torino con orgoglio, non per fare figuracce”

EMPOLI – Juventus-Empoli mercoledì 26 febbraio alle ore 21 a Torino. Partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia, per conquistare il pass semifinale contro il Bologna.

Empoli di Roberto D’Aversa in una fase molto delicata in campionato, due soli punti nelle ultime undici partite culminate con il ko 0-5 casalingo con l’Atalanta. Al termine della quale la società ha ribadito la fiducia al tecnico.

Juventus di Thiago Motta detentrice del trofeo.

Partita in diretta tv su Canale 5. Arbitro Francesco Fourneau di Roma. Alessio Berti di Prato e Damiano Di Iorio di Vco gli assistenti. Ermanno Feliciani di Teramo il quarto ufficiale. Francesco Meraviglia di Pistoia il Var e Paolo Mazzoleni di Bergamo l’Avar.

D’Aversa: “Con la Juventus ci attende una partita difficilissima, dovremo avere l‘orgoglio di affrontare la gara al meglio e dare il 120% fino alla fine. La Coppa Italia non è un nostro obiettivo ma abbiamo l’opportunità̀ di entrare nella storia. Abbiamo l’opportunità̀ di reagire. Una reazione la voglio e la pretendo: per noi e per i nostri tifosi. Sicuramente, è meglio giocare una gara come questa contro la Juve piuttosto che rimuginare su quella che è stata la sfida con l’Atalanta. Sappiamo di dover ragionare sulla gestione del minutaggio tra chi rientra da infortunio e chi sta giocando con continuità̀ ma con il semplice obiettivo di giocare al massimo per passare il turno”.

“In questo momento dobbiamo pensare alla Coppa Italia, siamo stati talmente bravi in passato che non possiamo permetterci di non pensarci. Credo sia giusto che affrontiamo la partita nel modo giusto. Quando siamo sportivi si nasce col sogno di andare in certi stadi e contro avversari come la Juve. Sognare non costa nulla. La partita ci serve per ripartire dopo quello ci è successo. Non andiamo a Torino per fare figuracce, dobbiamo andare in campo per cercare di fare la partita“.