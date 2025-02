Getting your Trinity Audio player ready...

EMPOLI – Empoli ancora ko, ds Gemmi: “D’Aversa non è in discussione”

Cinque gol dall’Atalanta di Gasperini al Castellani, nono ko per l’Empoli di Roberto D’Aversa nelle ultime undici partite in cui gli azzurri hanno conquistato solo due punti, con Bologna e Venezia. L’ultima vittoria per l’Empoli 1-4 a Verona in data 8 dicembre scorso. Dopo un avvio di campionato che aveva visto l’Empoli protagonista anche con una delle migliori difese in serie A.

E se probabilmente nessuno si aspettava che l’Empoli conquistasse punti con l’Atalanta, è anche vero che la situazione in zona salvezza si fa molto delicata. Nell’ultima giornata a fondo classifica hanno vinto Verona, Como, Parma e il Venezia ha messo a segno un punto. E l’Empoli dopo il ko interno con l’Atalanta si trova in terzultima posizione fermo a quota 21.

Empoli atteso a Torino nei quarti di finale di Coppa Italia mercoledì 26 febbraio con la Juventus.

Roberto D’Aversa, almeno al momento, non si tocca. Così la società con il direttore sportivo Roberto Gemmi.

Gemmi: “Siamo in un periodo difficile e che sta durando a lungo, sappiamo che la realtà dell’Empoli è questa, ma dobbiamo essere bravi a compattarci e cercare di capire come uscire da questo momento che sapevamo potesse accadere. Preciso anche, per evitare voci e tormentoni sull’allenatore, che mister D’Aversa non è in discussione, sta facendo un grande lavoro, lo vediamo quotidianamente. Purtroppo i risultati non ci stanno aiutando. Siamo convinti che ne verremo fuori con l’unica via che conosciamo: il lavoro. Di questo ne sono convinto e sono qui per dirlo. L’esordio di Campaniello? Speravo di raccontare di lui in un altro momento. Ha debuttato in un momento difficile, il mister ci lavora ed è merito della società e del percorso che ha fatto. Adesso non dobbiamo sbagliare tempi e modi delle scelte per il suo futuro, non dobbiamo mettergli pressione e farlo crescere al meglio”

“In questo momento abbiamo dieci infortunati, che all’Empoli toglie qualcosa anche per un discorso numerico. Ci sono stati ragazzi adattati come posizione in campo ed hanno dato il massimo, non gli si può dire niente. Con l’Atalanta non abbiamo fatto una buona partita. Nelle precedenti gare, anche quando abbiamo perso, siamo sempre stati in partita: in questa ci siamo stati dentro meno che nelle altre. Questo è un campanello d’allarme, tutti dobbiamo dare di più ed il primo a doverlo fare sono io. Ci dobbiamo compattare e lavorare più e meglio di prima per aumentare i giri del motore. L’aspetto principale è che dobbiamo crederci, sapendo che è difficilissima e sapendo che molto probabilmente ci giocheremo tutto all’ultima partita. Tutti noi dobbiamo dare di più, io per primo. I tifosi? Sono eccezionali e mi hanno stupito. Non voglio fare sviolinate perché non mi piace, dico solo che abbiamo il dovere di crederci e di continuare anche per il loro rispetto”.