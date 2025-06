Il Gonfalone d’Argento al Ceo di Pramac, Paolo Campinoti

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo ha consegnato il Gonfalone d’argento, la più alta onorificenza dell’assemblea legislativa toscana, a Paolo Campinoti, Ceo di Pramac, che, con il team Ducati Pramac e il pilota Jorge Martín, ha conquistato il titolo di campione del mondo MotoGp 2024.

“È una giornata bella e importante”, ha sottolineato il presidente Mazzeo aprendo la cerimonia che si è svolta giovedì 19 giugno nella sala Gonfalone di palazzo del Pegaso. “Siamo qui – ha proseguito – per ringraziare chi porta in alto con orgoglio il nome della Toscana in Italia e nel mondo con impegno, fatica e dedizione. Pramac è un’azienda che ha saputo innovare e anticipare i cambiamenti. Lo stesso lavoro che noi stiamo provando a fare in consiglio regionale con l’iniziativa Toscana 2050 che portiamo avanti da cinque anni cercando di capire come anticipare il progresso e guidarlo”.

“Il riconoscimento a Paolo Campinoti – ha concluso il presidente Mazzeo – è stato voluto con forza da tutto l’Ufficio di presidenza. Paolo ha portato in alto il nome della sua azienda, una realtà importante nata a Casole d’Elsa nel senese, grazie al successo di Jorge Martín nella classe regina del motomondiale, la MotoGp. È il riconoscimento per una Toscana che si impegna, che investe e produce e che è terra di genio e innovazione e non solo di arte, cultura e bellezza. Esempio di una Toscana che sa portare i suoi valori nel mondo ed è per questo che oggi gli diamo il massimo riconoscimento della nostra assemblea legislativa”.

Emozionato e soddisfatto Paolo Campinoti ha ricevuto il Gonfalone d’argento spiegando che “è motivo di orgoglio essere riusciti a primeggiare a livello mondiale restando radicati sul territorio. Il mondiale vinto con Jorge Martín ha il valore dello scudetto conquistato nel calcio dal Verona o la Premier League vinta dal Leicester“. Originario della Val d’Elsa, Paolo Campinoti rappresenta la seconda generazione della famiglia fondatrice di Pramac: “L’anno scorso è stato veramente un anno spettacolare, dopo i successi di quello precedente con la conquista del campionato del mondo a squadre. Con Jorge Martín per la prima volta con un team indipendente abbiamo vinto nella MotoGp, un risultato inaspettato e straordinario. Dietro questi risultati c’è tanto lavoro e i frutti si vedono nel tempo. Servono perseveranza e determinazione. La vittoria come team indipendente dimostra che quando una cosa la vuoi veramente e sei determinato riesci a ottenerla. Noi abbiamo una bellissima squadra, gestita molto bene, con tecnici meravigliosi, e grazie a un pilota fantastico come Martin e alla Ducati, che ci ha messo in condizione di avere una moto competitiva, siamo riusciti a vincere”.

A proporre il conferimento dell’onorificenza all’ufficio di presidenza il vicepresidente dell’sssemblea legislativa Stefano Scaramelli: “Il consiglio regionale premia le personalità toscane e le inserisce nell’albo d’oro delle persone che hanno un grande valore. Paolo Campinoti lo acquisisce di diritto grazie al grande valore imprenditoriale e sportivo. Si tratta di una persona che ha dimostrato di avere successo, lungimiranza, ma soprattutto intuizione, mantenendo allo stesso tempo la semplicità e il radicamento alla propria terra la Toscana che rappresenta nel Mondo”. Alla cerimonia di conferimento ha partecipato anche la consigliera regionale Fiammetta Capirossi.