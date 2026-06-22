Firenze, frode sui carburanti: la Guardia di Finanza confisca 30mila litri di gasolio

FIRENZE – Il Tribunale di Firenze ha disposto la confisca definitiva di oltre 30mila litri di gasolio, sottratti al mercato illecito al termine di un’indagine condotta dal comando provinciale della Guardia di Finanza. Il quantitativo sequestrato, che corrisponde all’incirca a 600 pieni per un’automobile di media cilindrata, rappresenta l’atto conclusivo di un’operazione del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria nata per smascherare un sistema fraudolento nel settore energetico.

Le indagini si sono concentrate su un deposito commerciale operante all’interno del territorio provinciale. I militari hanno accertato che la struttura vendeva alla propria clientela carburante destinato all’autotrazione o all’uso per il riscaldamento, il quale veniva però precedentemente allungato con del gasolio agricolo. Questo particolare tipo di carburante beneficia di un regime fiscale agevolato e, per legge, può essere impiegato in via esclusiva per i mezzi e le attività legate al comparto dell’agricoltura.

La pratica illecita individuata dalle Fiamme Gialle genera conseguenze a più livelli. Da una parte si concretizza in un danno diretto per l’Erario, causato dall’evasione dell’Iva e delle accise previste sui normali carburanti. Dall’altra, l’abbattimento irregolare dei costi fiscali permette agli autori della frode di gonfiare i propri margini di guadagno, alterando il mercato e creando una situazione di concorrenza sleale nei confronti degli operatori che rispettano le normative vigenti.

Il provvedimento di confisca si inserisce in un programma di controlli più vasto, sviluppato su tutto il territorio per monitorare la filiera distributiva dell’energia. L’obiettivo delle ispezioni, coordinate per contrastare la volatilità dei prezzi causata anche dall’attuale contesto geopolitico, è quello di tutelare i consumatori e mantenere condizioni di trasparenza per le imprese sane.