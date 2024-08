Incendio di sterpaglie minaccia un gruppo di case a Scandicci

Getting your Trinity Audio player ready...

SCANDICCI – Un incendio di sterpaglie si estende ad alcuni annessi agricoli e a un trattore a bordo strada.

Paura tra via dell’Acciaiolo e via Vivaldi per le fiamme che, alimentate dal vento, sono arrivate anche nelle vicinanze delle abitazioni.

Per spegnere le fiamme ed evitare che si estendessero oltre sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Firenze Ovest, di Calenzano e della sede centrale del comando di Firenze con tre squadre e sei automezzi. È servito anche l’intervento del personale dell’antincendio boschivo della Regione Toscana, della polizia municipale e dei carabinieri.

Due vigili del fuoco hanno avuto bisogno di cure mediche per un colpo di calore. È stato anche necessario l’intervento del nucleo Nbcr per l’analisi di alcune sostanze trovate lungo la linea del fuoco. La bonifica, dopo lo spegnimento, è proseguito a lungo.

Un altro incendio di sterpaglie ha riguardato il comune di Montespertoli, in via di Lucciano in località San Quirico in Collina. Sul posto tre automezzi del distaccamento di San Casciano fra cui un’autobotte e personale antincendio boschivo della Regione Toscana.