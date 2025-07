Quasi 100mila euro vinti in Toscana fra Lotto e 10 e Lotto

Getting your Trinity Audio player ready...

PRATO – La Toscana va a segno con il 10eLotto. Nell’estrazione di giovedì 3 luglio, come riporta Agipronews, da segnalare una doppietta da 62500 euro complessivi: a Prato, in via Adriano Zarini, realizzato un 9 Oro da 50mila euro, mentre a Massa, in via Massa Avenza, portati a casa 12500 euro grazie a un 6 Oro.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 21,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2 miliardi di euro dall’inizio del 2025

Quanto al Lotto il concorso del 3 luglio, come riporta Agipronews, ha portato in Toscana 42mila euro complessivi. In viale Lunigiana, ad Aulla, in provincia di Massa Carrara, colpo da 32250 euro – premio più alto della giornata – grazie a tre ambi e un terno, stessa combinazione che vale una vincita da 9750 euro in via Gaetano Donizetti a Pietrasanta, in provincia di Lucca. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4 milioni di euro, per un totale di 671,9 milioni di euro da inizio 2025.