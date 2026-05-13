Grave incidente sul lavoro a Castelfranco Piandiscò: 52enne in elisoccorso a Careggi

CASTELFRANCO PIANDISCÒ – Un grave incidente sul lavoro si è consumato nel primo pomeriggio di oggi (13 maggio), intorno alle 14,30, mobilitando i soccorsi del 118 dell’Asl Toscana Sud Est. Il fatto è avvenuto in località Castelfranco, dove un uomo di 52 anni è rimasto vittima di un infortunio le cui dinamiche sono tuttora in corso di accertamento.

La macchina dei soccorsi è scattata immediatamente con l’invio sul posto dell’automedica del Valdarno e di un’ambulanza della Misericordia di Piandiscò. Valutata la gravità delle condizioni del lavoratore, i sanitari hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso Pegaso 1, che è atterrato poco dopo nei pressi del luogo dell’incidente per accelerare i tempi di ospedalizzazione.

L’uomo è stato stabilizzato sul posto e successivamente trasferito in volo, con il massimo codice di urgenza, verso il trauma center dell’ospedale di Careggi. Oltre ai sanitari, è stato attivato il personale del Pisll (Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro) dell’Asl, incaricato di eseguire i rilievi tecnici necessari a ricostruire la dinamica dell’accaduto e verificare il rispetto delle normative di sicurezza all’interno del sito produttivo o dell’area interessata.