Forte dei Marmi, rapina in una villa: madre e figlia minacciate nella notte

FORTE DEI MARMI – Un’irruzione studiata nei dettagli, il volto coperto e le pistole puntate contro le vittime. È stata una notte di paura quella vissuta da una madre e una figlia nella loro villa a Forte dei Marmi, finite nel mirino di una banda composta da quattro uomini armati e incappucciati.

La rapina è avvenuta intorno alle 23,30 di lunedì sera in una zona residenziale non lontana dal centro. Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi avrebbero atteso il momento giusto per entrare in azione. Una delle due donne era appena uscita nel giardino dell’abitazione quando uno dei banditi le si sarebbe avvicinato puntandole contro una pistola e costringendola a rientrare in casa.

Nel frattempo gli altri complici sarebbero entrati nella villa sorprendendo anche la figlia. Le due donne, di origine russa ma residenti in Italia, sarebbero state obbligate sotto minaccia ad aprire la cassaforte e consegnare tutto ciò che avevano di valore.

I rapinatori avrebbero portato via diversi oggetti di valore e denaro, rovistando in più stanze dell’abitazione prima di allontanarsi rapidamente. Il valore complessivo del bottino è ancora in fase di quantificazione.

Gli investigatori ritengono che il gruppo abbia agito con particolare esperienza, probabilmente dopo aver osservato movimenti e abitudini delle vittime. Un dettaglio che rafforza l’ipotesi di un colpo preparato con attenzione.

Sull’episodio indagano i carabinieri, che stanno acquisendo le immagini delle telecamere presenti nella zona per cercare di ricostruire il percorso della banda e identificare i responsabili.