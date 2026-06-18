Sms truffa a nome del Cup: l’avviso dell’azienda Usl Toscana centro

FIRENZE – L’azienda Usl Toscana centro ha diramato un’importante allerta a causa della crescente diffusione di Sms truffa a nome del Cup che stanno raggiungendo numerosi utenti. I messaggi, inviati a chi ha recentemente utilizzato il portale ZeroCode per le proprie prenotazioni sanitarie, contengono richieste ingannevoli che puntano a sottrarre dati sensibili o a indurre le persone a chiamare utenze telefoniche a tariffazione speciale.

Il meccanismo fraudolento punta tutto sull’urgenza. I destinatari vengono invitati a ricontattare con celerità numeri sconosciuti per definire presunte irregolarità amministrative o per ricevere comunicazioni di rilievo riguardo alla propria posizione. L’azienda sanitaria ha chiarito in modo inequivocabile che il centro unico di prenotazione non utilizza mai questa modalità per gestire le pratiche dei cittadini e non richiede telefonicamente informazioni di natura riservata tramite l’invio di messaggi.

La raccomandazione principale rivolta all’utenza è quella di mantenere la massima prudenza. È fondamentale non rispondere alle sollecitazioni, evitare categoricamente di richiamare le numerazioni indicate nei testi e non condividere mai codici o dati personali. Questi tentativi, pur apparendo verosimili, nascondono spesso l’obiettivo di generare costi telefonici non previsti a carico del malcapitato di turno o di tentare il furto di identità digitale.

Per ogni necessità, verifica o dubbio sull’autenticità di una notifica, l’unica strada sicura rimane quella di affidarsi esclusivamente ai canali ufficiali. I cittadini possono contattare direttamente il numero unico 055.545454, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18, e il sabato o nei giorni prefestivi dalle 8 alle 13. Il servizio è raggiungibile tanto da rete fissa quanto da telefono cellulare.

Le autorità sanitarie, impegnate nel contrasto a questi fenomeni sempre più sofisticati, invitano inoltre a segnalare tempestivamente qualsiasi episodio sospetto.