Striscione offensivo contro la Juventus, nei guai chi ha firmato la richiesta di coreografia

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Coreografia offensiva nei confronti degli avversari prima di Fiorentina – Juventus, sanzioni in vista.

La Polizia di Firenze ha contestato infatti a 12 tifosi le violazioni al regolamento d’uso dell’impianto sportivo Artemio Franchi di Firenze a dodici sostenitori viola.

In particolare, per undici di essi la violazione è consistita nel non aver occupato il posto assegnato, evidenziato sul titolo di accesso, essendo invece rimasti in piedi durante il corso dell’incontro, sulla balaustra metallica all’interno del settore Ferrovia; mentre per un altro sostenitore fiorentino che ha sottoscritto la relativa richiesta di allestimento, la violazione ha riguardato l’organizzazione, ad inizio gara, di una coreografia difforme da quella autorizzata dal Gruppo operativo per la sicurezza (Gos).