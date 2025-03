Didacta a Firenze: formazione e innovazione didattica. Record 520 espositori

Ministro Valditara: “Premetto che io non mi occupo di cittadinanza, mi occupo di scuola. Ritengo che la scuola debba innanzitutto occuparsi di integrare chi viene da lontano e che la conoscenza di chi siamo e da dove veniamo, quindi dei nostri valori e dei nostri principi, della nostra Costituzione, ma anche della nostra cultura e della nostra storia, sia il prius rispetto a qualsiasi altro ragionamento. E poi una buona conoscenza della lingua italiana, queste sono tutte belle dichiarazioni di principio ma poi concretamente è l’integrazione che deve essere realizzata e noi per la prima volta abbiamo messo dei soldi”.

“Quest’anno abbiamo stanziato risorse per iniziare a potenziare l’insegnamento della lingua italiana e il prossimo anno per assumere alcune migliaia di docenti specializzati nell’insegnamento dell’italiano agli stranieri perché solo così si riduce quel gap che oggi addirittura porta a far sì che nella stessa classe ci sia un ragazzo italiano e un ragazzo straniero che ha un anno, o addirittura due, in meno di competenze sulla conoscenza dell’italiano”.

Sindaca Sara Funaro: “A Firenze nelle scuole lavoriamo sull’integrazione da tempo, consapevoli di quanto sia importante. Abbiamo una rete di centri di alfabetizzazione unica in Italia, una rete che opera in maniera continuativa sul territorio cittadino da 25 anni e si rivolge alla popolazione scolastica delle scuole primarie e secondarie di primo grado, ovvero ai minori che arrivano e possono integrarsi anche grazie all’apprendimento della lingua e della cultura del nostro paese. Le politiche per l’integrazione a Firenze sono realtà, ci piacerebbe che così fosse anche in altre parti d’Italia e non posso che apprezzare se il ministro Valditara dichiara di voler fare investimenti che vanno in questa direzione per tutto il Paese, siamo disponibili a raccontare il modello Firenze perché diventi una buona pratica nazionale”.