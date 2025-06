Inaugurato a Giannutri il nuovo Centro Servizi del Parco nazionale dell’Arcipelago Toscano

Getting your Trinity Audio player ready...

ISOLA DEL GIGLIO – È stato inaugurato il 25 giugno sull’Isola di Giannutri, nel Comune di Isola del Giglio, il nuovo Centro Servizi realizzato dal Parco Nazionale Arcipelago Toscano, un’infrastruttura strategica, frutto di un progetto complesso avviato nel 2021, destinata a rafforzare il presidio ambientale, la tutela del territorio e l’accoglienza dei visitatori, nel pieno rispetto del contesto naturale dell’isola.

La cerimonia del taglio del nastro si è svolta alla presenza, insieme al presidente Sammuri, al vicepresidente Feri e al direttore del parco Burlando, del nuovo sindaco dell’Isola del Giglio Schiaffino e del precedente sindaco Ortelli, delle forze dell’ordine, della Pro Loco e delle Guide parco.

Il Centro è composto da quattro aree funzionali integrate, raccolte attorno a uno spazio esterno comune destinato alla prima accoglienza dei visitatori, ed è stato progettato per supportare in modo sinergico le attività del Parco, dei carabinieri forestali, delle altre forze operative e del Comune di Isola del Giglio.

Queste funzioni e destinatari della struttura: spazi operativi per l’ente Parco, dedicati alla gestione naturalistica e turistica sull’isola; unità riservate ai carabinieri forestali del Reparto Pnat; alloggi per Forze dell’Ordine, guide Parco, ricercatori e altri operatori; nei prossimi mesi è previsto un quarto edificio a servizio del Comune di Isola del Giglio, per un investimento di circa 400mila euro.

L’intero complesso è frutto di un progetto architettonico innovativo a cura dell’architetto Emanuele Garufi, con il coordinamento del responsabile dell’Ufficio Tecnico del Pnat architetto Giovanni De Luca e sviluppato in condivisione con il Comune dell’Isola del Giglio e la Soprintendenza di Siena. Il progetto ha ottenuto importanti contributi durante l’iter approvativo, consolidandosi come un esempio virtuoso di architettura sostenibile e partecipata.

Un progetto nel cuore dell’isola realizzato in un’area strategica lungo la strada est-ovest tra Cala Spalmatoio e Cala Maestra, il complesso sorge su un sito precedentemente occupato da edifici abbandonati e pericolanti, bonificati e demoliti nell’ambito di un più ampio piano di recupero ambientale. Il costo complessivo dell’intervento è di circa 1.173.000 euro.

Le strutture sono costruite con materiali sostenibili (legno certificato Pefc/Fsc, sughero, tetti verdi), nel rispetto dei criteri della bioarchitettura. La composizione architettonica, semplice ma fortemente identitaria, si integra con il paesaggio circostante grazie a coperture a falda verde degradanti, corti interne, rivestimenti naturali e spazi aperti che favoriscono la relazione tra natura e visitatori.

“L’intervento rappresenta un’opportunità storica per l’Isola di Giannutri – ha dichiarato il presidente del Parco Giampiero Sammuri – non solo per la dotazione infrastrutturale che ne deriva, ma per il messaggio forte che esso lancia in termini di sostenibilità, presidio del territorio e accoglienza. Il nuovo centro ospiterà anche, grazie alla collaborazione della Croce Rossa Italiana, una postazione di Pronto Soccorso, servizio fondamentale finora assente sull’isola. Il nuovo centro funzionale rappresenta una sintesi tra architettura, paesaggio e servizio pubblico. Il suo cuore è uno spazio di benvenuto all’aperto, dove la natura è protagonista. Intorno a questa piazza naturale, si sviluppano le strutture a servizio del Parco, dei carabinieri e del Comune, che opereranno in sinergia per la tutela e la valorizzazione dell’isola.”