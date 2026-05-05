Esondazioni, allagamenti, frane e alberi caduti: giornata difficile per il maltempo in Toscana

FIRENZE – Il maltempo ha colpito tutta la regione dalla mattina.

Una mattinata di estrema criticità ha colpito la zona apuana, dove piogge torrenziali hanno scaricato oltre 100 millimetri d’acqua in appena tre ore. La sindaca di Carrara, Serena Arrighi, ha invitato la cittadinanza a evitare ogni spostamento non strettamente necessario. I disagi maggiori si sono registrati a Marina di Carrara, in particolare in viale Zaccagna, dove le fogne non sono riuscite a smaltire l’enorme massa d’acqua verso il mare.

L’episodio più drammatico è avvenuto a Massa, in via Bondano, a causa dell’esondazione del fosso Dalmine. L’acqua ha invaso le abitazioni e bloccato un’ambulanza diretta verso un’emergenza medica; è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno dovuto trasportare il paziente a mano fino al mezzo di soccorso impossibilitato a proseguire. Allagamenti pesanti hanno interessato anche il sottopasso della stazione ferroviaria di Massa e numerose arterie stradali, rendendo la circolazione estremamente difficile in tutta l’area costiera. Sotto stretta osservazione il torrente Carrione, il cui livello è cresciuto rapidamente, pur rimanendo per ora sotto controllo.

Il maltempo non ha risparmiato il resto della regione.

A Prato chiuso il sottopasso della Declassata a Prato. A Firenze, i vigili del fuoco hanno utilizzato elettropompe per liberare dall’acqua i locali in via Mannelli. Si segnala inoltre il cedimento di un muro sulla collina di Marignolle e il rapido innalzamento del fiume Greve.

Un tornado si è formato nell’Empolese, fortunatamente senza causare danni al suolo, mentre trombe d’aria sono state avvistate tra Sovigliana e Cascina. Allagamenti di scantinati sono stati segnalati a Castelfiorentino e Figline Valdarno.

Un cipresso è caduto sul loggiato della pieve di San Giuliano a Settimo, fortunatamente senza ferire nessuno e senza compromettere la fruibilità della chiesa.

In serata, il presidente della Regione Eugenio Giani ha confermato che la linea temporalesca rimane attiva tra Campiglia Marittima, Poggibonsi e il Casentino. Nonostante i picchi di 110 millimetri registrati a Minucciano e Massa e i 40 caduti in un’ora a Pian di Scò, i livelli dei principali fiumi toscani restano al momento entro le soglie di riferimento.