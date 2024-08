Eletta la nuova giunta della Camera di Commercio di Firenze

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – È operativo dall’1 agosto il nuovo governo della Camera di Commercio di Firenze. Il consiglio camerale (presenti 21 dei 25 membri) ha infatti eletto i 7 componenti della giunta, rappresentativi dei diversi settori economici, che si aggiungono al presidente Massimo Manetti, eletto il 17 luglio. Questa giunta resterà in carica fino al 2029.

Ne fanno parte: Massimo Manetti presidente, in rappresentanza del settore servizi alle imprese; Lapo Baroncelli (Confindustria) in rappresentanza del settore servizi alle imprese; Maurizio Bigazzi (Confindustria) in rappresentanza del settore industria; Giacomo Cioni (Cna) in rappresentanza del settore artigianato; Angelo Corsetti (Coldiretti) in rappresentanza del settore agricoltura; Aldo Maria Cursano (Confcommercio) in rappresentanza del settore turismo; Giovanni Sebastiano Guidarelli (Confartigianato) in rappresentanza del settore servizi alle imprese; Elena Spanò (Confcommercio) in rappresentanza del settore commercio.

“Lavoreremo subito per mettere a punto un programma di mandato, con particolare attenzione al mondo delle Pmi, al tema della sicurezza e ai cambiamenti in atto nel comparto del turismo, un settore importante e decisivo per Firenze – commenta il presidente Manetti – Voglio poi rafforzare il nostro impegno a fare sistema con le altre istituzioni metropolitane e toscane, Regione e Città metropolitana in testa, perché per essere competitivi serve un territorio competitivo”.