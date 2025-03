Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Energia pulita dall’Arno, Giani: “Una rivoluzione per Firenze e la Toscana”

Proseguono i lavori di ripristino di 13 briglie sul tratto del fiume Arno tra Incisa e Porto di Mezzo, dove contestualmente sono in corso di realizzazione gli impianti idroelettrici ad acqua fluente.

Energia pulita dall’Arno dunque, “una rivoluzione per Firenze e la Toscana , come ha detto il presidente Eugenio Giani che insieme all’assessora all’ambiente Monia Monni e i sindaci di Fiesole e Bagno a Ripoli, Cristina Scaletti e Francesco Pignotti, hanno fatto un sopralluogo su tre delle tredici briglie: Compiobbi, Sant’Andrea a Rovezzano e Martellina e Cartiera al Girone.

Giani: “L’energia idroelettrica dell’Arno di cui si parlava da decenni, finalmente diventa realtà. Grazie a un partner affidabile e a un investimento significativo, stiamo utilizzando in modo sostenibile le risorse del nostro territorio”.

Il progetto è realizzato in project financing con un investimento di circa 100 milioni di euro, e come ha ribadito il presidente “rappresenta un’importante opera per la sicurezza idraulica e la produzione di energia da fonte rinnovabile. Una volta a regime, gli impianti garantiranno una produzione energetica annua di 55 GWh, pari al fabbisogno di circa 20.000 famiglie, contribuendo in modo significativo alla transizione ecologica e alla riduzione delle emissioni di CO₂”.

Ad oggi, illustra Regione Toscana, sono già operativi gli impianti di Incisa, Ellera, Compiobbi, Sant’Andrea a Rovezzano, Martellina e Cartiera, Isolotto, mentre entro l’anno verranno completati quelli di Ponte d’Annibale (Incisa), Sieci, Rignano e San Niccolò.

“E’ un salto di qualità anche culturale, una sfida bella che ci fa da sponda per tante altre realtà della Toscana. In questo modo coniughiamo sicurezza, sostenibilità ambientale e riqualificazione di vecchi manufatti. Un progetto innovativo che trasforma un’idea discussa per decenni in realtà concreta: la produzione di energia elettrica dall’Arno diventa una risorsa strategica per la Toscana. Si inaugura una nuova era per l’approvvigionamento energetico regionale.

Tra le 13 briglie una in particolare, Compiobbi, si inserisce in un contesto paesaggistico di rara bellezza, tra i comuni di Bagno a Ripoli e Fiesole, lungo l’Arno, tra Vallina e Compiobbi. Oltre all’aspetto energetico, l’intervento rappresenta un passo avanti per la sicurezza del territorio, contribuendo alla gestione delle acque e alla riduzione del rischio idraulico”.

Monia Monni, assessora regionale: “Questo intervento rappresenta una delle opere più significative della legislatura, perché coniuga due obiettivi fondamentali: la sicurezza del territorio e la transizione ecologica. Grazie a un investimento di 100 milioni di euro in project financing, ristruttureremo 13 briglie lungo l’Arno, un lavoro essenziale per stabilizzare l’alveo del fiume e contrastare i fenomeni erosivi, particolarmente pronunciati in questo tratto. Allo stesso tempo, questo progetto ci permetterà di produrre energia rinnovabile, sufficiente a coprire il fabbisogno di 20.000 famiglie, con una riduzione di emissioni di CO2 pari a 25.000 tonnellate all’anno. È la dimostrazione che sviluppo e tutela ambientale possono e devono procedere insieme. Come Regione, continuiamo a investire in soluzioni innovative per la sicurezza idraulica e la sostenibilità energetica, perché sappiamo che la sfida climatica si vince con interventi concreti e lungimiranti. Dobbiamo gestire il rischio idrogeologico- ha concluso- con una nuova capacità di adattamento ai cambiamenti climatici e garantire maggiore sicurezza alle comuni”

Sindaca Cristina Scaletti. “Siamo davvero orgogliosi di aver presentato insieme alla Regione questi importanti investimenti nel settore idroelettrico sull’Arno che toccano i territori di Fiesole e Bagno a Ripoli: Compiobbi, Sant’Andrea a Rovezzano, Girone ed Ellera. Strutture all’avanguardia che puntano alla sicurezza idraulica ma anche alla sostenibilità energetica, un tema che per noi è prioritario”.

Sindaco Pignotti: “Bagno a Ripoli è uno dei maggiori beneficiari di questo progetto. Ben sei traverse su 13 complessive sono sul nostro territorio comunale. Quattro impianti sono già in funzione. Con un duplice vantaggio: si mette in sicurezza l’Arno e si produce energia pulita e rinnovabile. Due punti fondamentali del nostro programma di mandato che grazie alla Regione Toscana riusciamo a concretizzare”

Le briglie visitate: