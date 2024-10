Piscina di Greve in Chianti, completati i lavori di riqualificazione da oltre un milione di euro

Getting your Trinity Audio player ready...

GREVE IN CHIANTI – Piscina comunale di via Montebuoni a Greve in Chianti, in provincia di Firenze, completati i lavori di risistemazione della copertura finalizzati all’efficientamento energetico: da martedì 1 ottobre la struttura è integralmente accessibile.

Nel corso dell’estate, al fine di rendere fruibile l’area esterna era stata aperta una parte della struttura. Con l’ultimazione delle operazioni di completamento dell’intervento green messo in campo dal Comune che sta portando avanti numerosi interventi per la riqualificazione di immobili e spazi pubblici in chiave energetica, la piscina torna alla sua piena e regolare attività sportiva.

“L’investimento che ammonta a 1 milione e 100mila euro, di cui una parte finanziata con risorse regionali – spiega l’assessore ai lavori pubblici Giulio Saturnini – ha previsto il rifacimento completo della copertura con l’obiettivo di incrementare le prestazioni energetiche della struttura, abbattendo i consumi e rendendo l’impianto più sostenibile e rispettoso dell’ambiente”.

Per la realizzazione dell’intervento sono stati impiegati materiali e tecnologie che assicurano un sistema di coibentazione della copertura e delle pareti laterali. L’importo dei lavori è comprensivo degli interventi di rinforzo strutturale delle travi, inseriti in corso d’opera, e dell’adeguamento dei bagni.

“Sono stati effettuati alcuni lavori di consolidamento, – aggiunge l’assessore Saturnini – originariamente non previsti, ma ritenuti necessari, che hanno permesso di migliorare dal punto di vista strutturale l’edificio, un’operazione complessa che ha richiesto tempi più lunghi e costi maggiori”.

Nello specifico l’opera di riqualificazione ha previsto la sostituzione della copertura integrale della struttura, sia sul blocco vasche sia su quello degli spogliatoi, il rivestimento a cappotto di alcune porzioni delle pareti esterne, l’installazione di un impianto fotovoltaico su una parte della copertura, la sostituzione di alcune pompe dell’impianto di riscaldamento.

La piscina è composta da una vasca per adulti e una più piccola per le bambine e i bambini. La società sportiva alla quale è stata affidata la gestione è la Virtus Buonconvento. Dall’1 ottobre prendono il via anche le tante opportunità formative tra corsi di nuoto, fitness e acqua fitness, e le attività di calcetto e tennis nella struttura adiacente alla piscina. Sul piano dell’efficientamento energetico il Comune sta mettendo in atto altri interventi di rilievo come la sostituzione delle caldaie nelle scuole del capoluogo e di San Polo.