20.6 C
Firenze
mercoledì 10 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Rigenerazione urbana: la Toscana investe 8 milioni su San Salvi

Il progetto trasforma padiglioni storici e parchi, creando alloggi per studenti, servizi per giovani coppie e spazi dedicati all’arte contemporanea

Economia
REDAZIONE
REDAZIONE
San Salvi FIrenze
Foto di: sito web / Toscana Notizie
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – San Salvi rinasce. Dopo anni di abbandono, l’ex ospedale psichiatrico di Firenze sarà al centro di una grande operazione di rigenerazione urbana. La Regione Toscana ha stanziato 8 milioni di euro, pari all’80% del costo complessivo di 10 milioni, per avviare i lavori di recupero.

Le risorse arrivano da più canali: fondi statali per 3,6 milioni, contributi europei per 2,8 milioni attraverso il programma Pr Fesr, e oltre 1,5 milioni di euro di fondi regionali.

Il progetto, promosso dal Comune di Firenze, si articola in quattro interventi principali: la riqualificazione dei padiglioni 33, 34, 35 e 37, insieme agli spazi verdi circostanti, destinati a housing sociale, servizi e attività culturali.

San Salvi rientra tra le 13 strategie territoriali previste dal Programma regionale Fesr 2021-2027, che finanzia progetti simili anche a Sesto Fiorentino, Bagno a Ripoli, San Giovanni Valdarno, Lucca, Follonica e Siena. Altri comuni, tra cui Empoli, Prato e Livorno, saranno coinvolti a breve.

Gli interventi non si limiteranno agli edifici: sarà recuperato anche il parco del Mezzetta, con nuove alberature e un percorso ciclo-pedonale che collegherà via Lucrezia Mazzanti all’area dei padiglioni, incentivando mobilità sostenibile e sicurezza.

I padiglioni 33, 34 e 35, oltre 1.900 metri quadrati, saranno trasformati in studentati e alloggi per giovani coppie, con spazi comuni per favorire la creazione di una comunità. La palazzina 37 ospiterà invece il centro espressivo “La Tinaia” e un nuovo spazio espositivo dedicato all’art brut, mantenendo e restaurando il murale storico del 1978 realizzato dalla brigata Boschi con i pazienti.

L’operazione prevede inoltre la cessione al Comune di Firenze, per oltre 90 anni, degli edifici 34, 35 e 36 oggi di proprietà della Asl Toscana Centro, che in cambio riceverà i locali degli ex macelli di viale Corsica per attività veterinarie.

«Un investimento di valore non solo per Firenze ma per tutta la Toscana – hanno sottolineato il presidente e l’assessore regionale all’urbanistica – capace di coniugare recupero del patrimonio, funzioni sociali e nuove opportunità culturali».

Entro ottobre è prevista la firma di un Accordo di programma tra Regione e Comune che definirà i dettagli e i tempi dell’attuazione.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
pioggia moderata
20.6 ° C
20.9 °
19.9 °
92 %
2.2kmh
100 %
Mer
22 °
Gio
24 °
Ven
26 °
Sab
27 °
Dom
23 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (21)Gaza (10)Serie C (10)arresto (9)incendio (9)Global Sumud Flotilla (8)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati