Rari Nantes Florentia, con Ortigia la sconfitta è indolore

Rari Nantes Florentia – Cc Ortigia 1928 5-11 (2-2 1-2 2-2 0-5)

RARI NANTES FLORENTIA: M. Cicali, G. Chemeri, N. Hofmeijer, C. Di Fulvio 1, T. De Mey 1, M. Calamai, T. Turchini 1, D. Borghigiani 1, S. Sordini, N. Benvenuti 1, G. Bini, C. Mancini, G. Gioia, U. Trpovski. All. Minetti

CC ORTIGIA 1928: S. Tempesti, F. Cassia 1, Avakian 1, G. La Rosa 1, S. Di Luciano, L. Giribaldi, G. Kalaitzis, A. Carnesecchi 1, E. Campopiano 2, Y. Inaba 4, F. Scordo 1, C. Napolitano, D. Ruggiero, G. Marangolo. All. Piccardo

ARBITRI: Navarra e Ercoli

NOTE: Nessun giocatore uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: RN Florentia 1/6 e CC Ortigia 1928 2/4 + 2 rigori (uno fallito). Cassia (O) fallisce un rigore (traversa) a 6’44” del terzo tempo sul risultato di 5-6. Ammonito il tecnico Minetti (F) per proteste nel terzo tempo. Spettatori: 100 circa.

FIRENZE – Nel ventitreesimo turno della regular season maschile di serie A1 l’Ortigia impone la legge dell’esperienza e spegne i sogni di gloria della Rari Nantes Florentia. Una sconfitta dalle due facce per la squadra di Minetti, brava a tenere il passo degli ospiti per tre tempi e mezzo sia dal punto di vista fisico sia tecnico, meno su quello mentale che di fatto nell’ultimo quarto ha condizionato il risultato finale.

Per il sette gigliato una sconfitta quasi indolore che se da un lato mette la parola fine al sogno proibito dei play off, dall’altro tiene accese le speranze di salvezza diretta, alla luce di un’ottima prestazione generale.

Tra due giorni, sempre a Bellariva, nel secondo match point casalingo in diretta Rai Sport, per Bini e company contro l’Olimpyc Roma la possibilità di riscattare la sconfitta dell’andata e mettere l’accento su un finale di stagione di grande spessore a tre giornate dal termine e appena due punti dalla zona di comfort della classifica.