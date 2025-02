Rari Nantes Florentia, la sconfitta a Roma è indolore

Getting your Trinity Audio player ready...

Roma Vis Nova Pallanuoto – Rari Nantes Florentia 12-6 (3-1 3-1 3-4 3-0)

ROMA VIS NOVA PALLANUOTO: V. Correggia, M. Ciotti 2, A. Poli, A. Agnolet, Woodhead, A. Grossi, J. Penava 3, A. Salipante 1, A. Viskovic 1, P. Smiljevic 2, M. Spione 2, M. Antonucci, F. Castrucci, M. Di Corato 1. All. Alessandro calcaterra

RN FLORENTIA: M. Cicali, G. Chemeri, M. Stocco, C. Di Fulvio 1, N. Hofmeijer, M. Calamai, T. Turchini, G. Cardoni 1, S. Sordini 3, N. Benvenuti, G. Bini 1, C. Mancini, G. Gioia, U. Tprvosky. All. Jacopo Merli

ARBITRI: D’Antoni e Piano

NOTE: Superiortià numeriche: RomaVis Nova 4/7 + 3 rigori e Florentia 2/9. Espulsi per reciproche scorrettezze nel quarto tempo Penava (Roma) e Di Fulvio (De Akker). Uscito per limite di falli Viskovic (Roma) nel quarto tempo. Spettatori 150 circa.

ROMA – Nel secondo turno di ritorno della regular season maschile di A1, la Roma Vis Nova fa valere classifica e fattore campo e doma una bella Florentia, condannata più dagli episodi che dagli errori.

Un match fotocopia per gioco e risultato rispetto a quella con il Posillipo, con la squadra di Merli, Minetti assente per squalifica, sempre in partita e ordinata ma costretta a rincorrere dopo un avvio difficile e un finale a corto di energie. Per i biancorossi una sconfitta indolore che non cambia classifica e ambizioni ma troppo severa nel risultato per quanto visto in acqua fino allo scadere del terzo tempo.

Sabato prossimo a Bellariva scontro salvezza contro l’Onda Forte. Per la Vis Nova, sorretta da un pubblico rumoroso tre punti d’oro che riscattano la sconfitta amara dell’andata. A fine partita il tecnico dei gigliati rende merito alla vittoria degli avversari senza aggiungere ulteriori dichiarazioni.