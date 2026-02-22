Savino Del Bene ko a Milano: ma è una sconfitta indolore

Numia Vero Volley Milano – Savino Del Bene Volley: 3-0 (25-19, 25-21, 25-23)

NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Miner, Gelin (L2), Bosio 1, Modesti n.e., Pietrini 10, Sartori 4, Danesi 7, Kurtagic n.e., Cagnin, Lanier n.e., Egonu 27, Akimova 1, Piva 15, Fersino (L1). All. Lavarini.

SAVINO DEL BENE VOLLEY: Traballi (L2) n.e., Bechis 1, Skinner n.e., Castillo (L1), Ruddins 11, Franklin 10, Ribechi, Bosetti 2, Ognjenovic n.e., Mancini 10, Graziani 8, Nwakalor n.e., Antropova n.e., Weitzel n.e.. All.: Gaspari.

ARBITRI: Saltalippi – Giardini

MILANO – Nella 26esima e ultima giornata della regular season di Serie A1, 41esima partita stagionale, la Savino Del Bene Volley di coach Gaspari viene sconfitta per 3-0 sul campo della Numia Vero Volley Milano. Un risultato ininfluente ai fini della classifica: Scandicci era già matematicamente certa del secondo posto, mentre Milano, con qualsiasi vittoria, sarebbe rimasta terza.

Nel primo set la Savino Del Bene Volley ha lottato punto a punto fino al 9-8, poi Milano ha allungato chiudendo 25-19. Nel secondo equilibrio fino al 13-13, prima del break decisivo delle lombarde (20-16) per il 25-21. Nel terzo Scandicci è partita meglio (1-4) e ha combattuto fino al 23-23, ma nel finale Milano ha chiuso 25-23.

Dal punto di vista statistico, la Savino Del Bene Volley ha chiuso con il 33% in attacco contro il 47% delle avversarie, pagando soprattutto la maggiore efficacia offensiva milanese. Buoni i numeri in ricezione (67% di positiva, 37% di perfetta), mentre Scandicci ha perso la battaglia dei muri vincenti per 9 a 5. A livello individuale, Mancini ha messo a referto 10 punti come Franklin, mentre Ruddins ha chiuso da miglior realizzatrice della squadra con 11 punti.

La Savino Del Bene Volley ha così terminato la stagione regolare al secondo posto con 62 punti, frutto di 22 vittorie e 4 sconfitte, e nei playoff affronterà la testa di serie numero 7, il Volley Bergamo. Prima però l’attenzione si sposterà sull’Europa: le toscane torneranno in campo mercoledì (25 febbraio) alle 18 al Pala BigMat di Firenze contro la Igor Gorgonzola Novara per la gara di ritorno dei Play Off di Cev Champions League. Si ripartirà dal 3-1 dell’andata in favore della formazione piemontese: servirà una prova di alto livello per ribaltare il risultato e conquistare l’accesso ai quarti di finale.

Marta Bechis dopo la partita commenta così: “Noi siamo davvero molto soddisfatte del percorso che abbiamo fatto fino ad ora ed effettivamente siamo molto felici di essere arrivate a questo appuntamento e a quest’ultima partita di campionato con un secondo posto ormai blindato. Questo ci ha permesso di fare turnover, ma non solo: anche di vivere la partita in maniera un pochino differente, un po’ più rilassata e soprattutto di cercare di ricaricare le energie per una partita per noi molto importante che ci sarà mercoledì in Champions League. È stato bello venire qui a giocare in un’arena così piena e così calorosa, però in questo momento la nostra priorità probabilmente era un’altra e quindi abbiamo fatto una buona partita. Loro sono state superiori in diversi frangenti, noi abbiamo comunque tenuto, però i complimenti vanno a Milano che ha chiuso in bellezza. Noi siamo soddisfatte del nostro percorso”.