Torna in campo nell’anticipo a Chieri la Savino del Bene Scandicci

Getting your Trinity Audio player ready...

SCANDICCI – Torna in campo nell’anticipo la Savino del Bene Scandicci.

A soli tre giorni dal successo interno nel turno infrasettimanale contro la Smi Roma Volley, Herbots e compagne si stanno già preparando al primo dei tre big match che le toscane dovranno affrontare nelle ultime quattro giornate di regular season.

Per il ventitreesimo turno di Serie A1, la Savino Del Bene Volley farà infatti visita alla quinta forza del campionato italiano, la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 di coach Giulio Cesare Bregoli e delle campionesse olimpiche Ilaria Spirito e Loveth Omoruyi.

Le collinari provengono da una striscia di tre successi consecutivi, l’ultimo dei quali al tie-break contro la Megabox Vallefoglia, e proveranno a prolungare in casa il proprio buon momento. D’altra parte, sarà fondamentale per la squadra di coach Gaspari approcciare al meglio il match, per ritrovare quella continuità a livello di risultati che consentirebbe il consolidamento del secondo posto in graduatoria.

Il fischio d’inizio è programmato per sabato 15 febbraio alle 18 al Pala Gianni Asti di Torino e in diretta su Rai Play.

Nessuna atleta della Savino Del Bene Volley ha giocato nella squadra piemontese, mentre una giocatrice della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 ha vestito i colori del club toscano. Si tratta di: Sara Alberti, centrale classe ’93, ha militato nelle fila della Savino Del Bene Volley prima nella stagione 2015-2016 e successivamente nel triennio 2021-2024, aggiudicandosi una Challenge Cup e una Cev Cup. Quello di domenica sarà il quattordicesimo scontro in campionato tra le due formazioni, con la compagine scandiccese in grado di aggiudicarsi 11 dei 13 precedenti. Nell’ultima sfida disputata, in corrispondenza della decima giornata d’andata di Serie A1, Herbots e compagne si sono aggiudicate il match in quattro set, guidate dall’mvp Nwakalor (16 punti per la centrale toscana).

“Di sicuro per la partita – dice coach Gaspari – si alza l’asticella della difficoltà, sarà molto più alta rispetto all’ultima sfida, perché ci troviamo di fronte una squadra dotata di un roster con ottime capacità offensive e con grandi abilità individuali per quanto riguarda il muro, quindi dobbiamo essere pronti a interpretare bene la partita da subito. Per noi sarà molto importante adattarci subito all’assetto di Chieri e come nella gara d’andata dovremo mettere in campo un ottimo livello di battuta per spostare Van Aalen da rete, inoltre sarà fondamentale essere molto disciplinati nel lavoro di muro-difesa. Quella con Chieri è una partita davvero molto importante per noi, perché al termine della regular season mancano quattro finali”

Da diversi anni tra i top team del campionato di Serie A1, la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 sta affrontando anche questa stagione con l’obiettivo di confermarsi tanto in Italia quanto in Europa. Al momento la squadra di coach Bregoli si trova al quinto posto della classifica generale a quota 40 punti, con cinque lunghezze di vantaggio sull’Eurotek Uyba Busto Arsizio, prima inseguitrice.

Per quanto invece riguarda il percorso europeo, Spirito e compagne stanno prendendo parte per la seconda volta nella storia alla Cev Challenge Cup, competizione già vinta dalle collinari nel 2023. Lo scorso mercoledì la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 ha disputato e vinto in quattro set la semifinale di andata ad Istanbul contro il Galatasaray, facendo un bel balzo in avanti verso l’ultimo atto della terza competizione europea per club.

Tra le punte di diamante di un team composto da un bel mix di giocatrici esperte e giovani promettenti, vi sono sicuramente la statunitense Avery Skinner, al secondo posto per numero di punti realizzati tra le pari ruolo (327), l’oro olimpico Ilaria Spirito, una delle migliori interpreti tra i liberi della serie A1 (46.84% di ricezioni perfette) e la centrale Anna Gray, che da alcuni anni si conferma una delle muratrici più efficaci del campionato (56 muri vincenti).

Per il ventitreesimo turno di campionato, la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 dovrebbe scendere in campo con la diagonale composta da Van Aalen in regia e Gicquel nel ruolo di opposta, le schiacciatrici Buijs e Skinner con al centro il duo Alberti–Gray. Il libero e capitano è Spirito.