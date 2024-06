Getting your Trinity Audio player ready...

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Caretta Caretta depone a Roccamare: primo nido toscano 2024

Caretta Caretta depone a Roccamare: primo nido toscano 2024 di tartaruga marina nella spiaggia del Comune di Castiglione della Pescaia. Nonché decimo nido 2024 in Italia, il primo in Sicilia il 23 maggio scorso, giornata mondiale della tartaruga. E primo nido dell’Italia non insulare

Comune di Castiglione della Pescaia. “Castiglione della Pescaia sempre più accogliente anche per le nostre amiche tartarughe Caretta Caretta.

Una grande soddisfazione essere il primo nido dell’Italia peninsulare, dopo la Sicilia.

Grazie a TartAmare per la professionalità e la dedizione dimostrata anche in questa occasione”.

Luana Papetti, TartAmare: “Abbiamo iniziato a monitorare la nostra costa dopo il workshop della settimana scorsa sulla nidificazione delle tartarughe che ha avuto lo scopo di formare volontari qualificati in grado di riconoscere e monitorare le tracce del passaggio di tartarughe sulle nostre spiagge, e siamo lieti di comunicare che è già stato individuato un primo nido.

Una grossa Caretta caretta ha deposto le sue uova sulla spiaggia antistante la pineta di Roccamare. Dobbiamo ringraziare Emiliano Ruggi e Mauro Valentini che durante la loro passeggiata di mattina presto hanno visto la tartaruga sulla spiaggia ed hanno allertato la Capitaneria che ci ha subito contattati. Il forte vento di Scirocco e il mare grosso avevano in parte cancellato la traccia sulla sabbia, ma le tracce di scavo erano ancora visibili e siamo riusciti ad individuare la camera del nido e verificare la presenza di uova.

Questo ritrovamento, insolito nei tempi per il nostro territorio, possiamo definirlo anticipatario, ci rende orgogliosi non solo perché è il primo in Toscana ma è anche il primo nell’Italia peninsulare, ed è avvenuto proprio nel primo giorno di monitoraggio del territorio. Ringraziamo la Capitaneria di Porto per il loro efficace intervento e la segnalazione, il Comune che ha subito provveduto a mettere in sicurezza la zona, la comunità della pineta di Roccamare che per la terza estate si prepara a ospitare una nidiata di tartarughine. Per noi adesso inizia la fase di monitoraggio fino alla schiusa delle uova che dovrebbe avvenire fra una cinquantina di giorni”.

“Adesso per questa tartaruga che ha deposto le uova si apre un periodo molto delicato perché potrebbe uscire nuovamente per deporre un nuovo nido. È necessario porre molta attenzione, sia sulla spiaggia che in mare, non disturbarla con fotografie o schiamazzi ma osservarla in silenzio ed allertare il 1530 segnalandone la presenza e gli spostamenti”.

L’amministrazione comunale dichiara che questa nidificazione dimostra, ancora una volta, l’eccellente qualità ambientale delle coste castiglionesi e ciò impone ancora maggiore impegno nel tutelare e salvaguardare il territorio mettendo in atto sempre attività sostenibili e compatibili con il mondo che ci circonda.

