Caso di tubercolosi in una scuola di Grosseto: sorveglianza attiva per i contatti

GROSSETO – L’Asl Toscana Sud Est ha attivato i protocolli di massima sicurezza sanitaria in seguito all’accertamento di un caso di tubercolosi che ha colpito uno studente di un istituto superiore di Grosseto.

L’inchiesta epidemiologica avviata immediatamente dal Dipartimento di Prevenzione ha permesso di circoscrivere la situazione: sebbene le prime analisi non evidenzino un rischio elevato di trasmissione all’interno delle mura scolastiche, l’autorità sanitaria ha comunque optato per una strategia di sorveglianza attiva su tutti i contatti stretti del giovane, seguendo un criterio di estrema precauzione a tutela della salute pubblica.

Le operazioni di controllo, che vedranno il personale della Asl contattare direttamente i soggetti interessati, prevedono un percorso diagnostico standardizzato basato sull’esecuzione del test di Mantoux e su esami radiografici del torace. Il test di screening consiste nell’inoculazione intradermica di un derivato proteico della tubercolina nell’avambraccio, una procedura rapida e priva di effetti collaterali significativi che serve a verificare se l’organismo sia entrato in contatto con il bacillo tubercolare.

Gli esperti della Asl Tse sottolineano come un’eventuale positività al test non coincida necessariamente con la malattia in atto, ma rappresenti un indicatore fondamentale per avviare approfondimenti mirati e, qualora necessario, definire un adeguato trattamento farmacologico preventivo.