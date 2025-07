Cinque feriti nello scontro tra due auto a Castiglione della Pescaia

Getting your Trinity Audio player ready...

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Un grave incidente stradale ha scosso la quiete della notte a Castiglione della Pescaia, lungo la strada provinciale 158, dove intorno alle 3 del mattino si è verificato un violento scontro tra due automobili. Le cause dell’impatto sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, che stanno conducendo i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Sul posto si è attivato un massiccio dispiegamento di mezzi di soccorso. Sono intervenute le ambulanze infermieristiche della Croce Rossa di Marina di Grosseto e di Castiglione della Pescaia, insieme all’auto medica di Grosseto. Presenti anche le ambulanze Blsd della Misericordia e della Cri di Grosseto, oltre ai vigili del fuoco che hanno collaborato per mettere in sicurezza l’area e liberare i feriti incastrati. È stato mobilitato anche l’elisoccorso Pegaso 2, atterrato nelle vicinanze per consentire un rapido trasporto dei feriti più gravi.

Cinque le persone coinvolte nell’incidente: due giovani, di 20 e 21 anni, sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale Le Scotte di Siena con l’elisoccorso, a causa delle gravi lesioni riportate. Altre tre persone, tutte donne di 26 anni, sono state trasferite in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto.