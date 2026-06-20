In fiamme dieci ettari di sterpaglie, colture agricole e macchia mediterranea

MAGLIANO IN TOSCANA – Tre squadre dei vigili del fuoco del comando di Grosseto sono intervenute nella frazione di Montiano, nel comune di Magliano in Toscana, per un incendio che ha coinvolto sterpaglie, colture agricole e macchia mediterranea per un’estensione di circa 10 ettari

Le operazioni di spegnimento sono state supportate da due elicotteri: il Drago 125 del Nucleo elicotteri dei vigili del fuoco di Arezzo e un elicottero della Regione Toscana. Alle attività di contrasto dell’incendio hanno partecipato, oltre ai vigili del fuoco, anche le squadre dei volontari antincendio boschivo della Regione Toscana.

Grazie al coordinato intervento delle forze in campo, è stato possibile contenere le fiamme e salvaguardare due agriturismi presenti nell’area interessata dall’incendio.

Sono proseguite a lungo le operazioni di bonifica finalizzate all’eliminazione di eventuali focolai residui e alla completa messa in sicurezza della zona.