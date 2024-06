Getting your Trinity Audio player ready...

GROSSETO – Tragico incidente a Grosseto: morti due militari Aeronautica.

Tragico incidente a Grosseto, morti due militari dell’Aeronautica.

Quattro militari feriti, sarebbero in gravi condizioni.

La tragedia mercoledì 5 giugno. Le vittime sono Riccardo Latino, 25 anni, e Francesco Antonio Guglielmucci, 45 anni, appartenenti al 36° Stormo Caccia dell’Aeronautica Militare.

I due militari hanno perso la vita in uno scontro frontale tra due auto lungo la strada del Pollino, che dal capoluogo maremmano porta a Marina di Grosseto, vicino all’aeroporto militare.

L’impatto è stato violentissimo. Sono stati attivati due elicotteri elisoccorso Pegaso.

Tre feriti sono ricoverati alle Scotte di Siena, un ferito all’ospedale di Grosseto.

Aeronautica Militare: “Incidente stradale Grosseto: il CapoSMA Generale S.A. Luca Goretti, a nome suo e dell’ Aeronautica Militare, si stringe nel dolore e nel cordoglio ai familiari dei due militari deceduti, il tenente Riccardo Latino e il primo maresciallo Francesco Antonio Guglielmucci del 36° Stormo.

I nostri due colleghi hanno perso la vita questa mattina a seguito di un incidente stradale avvenuto nei pressi dell’aeroporto militare di Grosseto. Nell’incidente sono rimasti feriti altri 4 militari della Forza Armata, soccorsi e trasportati nei vicini ospedali di zona”

Il cordoglio del ministro della Difesa Guido Crosetto: “A nome mio e di tutta la famiglia della Difesa, esprimo con il cuore spezzato il più sentito cordoglio ai familiari del tenente Riccardo Latino e del 1° maresciallo Francesco Antonio Guglielmucci tragicamente scomparsi oggi in un incidente stradale. Esprimo all’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, capo di Stato Maggiore della Difesa, e al generale di squadra aerea Luca Goretti, capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica militare, le mie più sentite condoglianze. Mi stringo idealmente con tutta la Difesa, ai familiari e agli affetti più cari di Riccardo e di Francesco Antonio”.

Eugenio Giani, presidente Regione Toscana: “Intervento del sistema sanitario regionale per un grave incidente avvenuto a Grosseto sulla Strada del Pollino.

Abbiamo attivato immediatamente due elicotteri Pegaso della Regione Toscana che hanno trasportato tre pazienti in gravi condizioni al nostro ospedale Le Scotte di Siena e un altro ferito al momento in cura all’ospedale di Grosseto. Si registrano purtroppo due vittime. Ringrazio i nostri operatori sanitari, volontari, personale dell’elisoccorso regionale, vigili del fuoco e forze dell’ordine”

Dunque ancora una tragedia mortale sulle strade della Toscana nel giro di pochi giorni. Domenica 2 giugno tre morti al casello di Rosignano e due morti a Scansano, a perdere la vita anche due ragazzi ventenni. Poi il tragico scontro tra moto a Firenze in cui ha perso la vita un ragazzo di 29 anni.