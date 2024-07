Getting your Trinity Audio player ready...

ORBETELLO – Laguna Orbetello, un milione da Regione. Sindaco: “Spiagge balneabili”.

Laguna Orbetello, da Regione Toscana un milione per l’emergenza dopo l’annuncio del presidente Regione Toscana Giani di richiesta stato calamità nazionale.

Stanziamento che fa seguito alla dichiarazione di stato di emergenza regionale.

Intanto il sindaco di Orbetello Andrea Casamenti, contestato in piazza da cittadinanza con richiesta di dimissioni da parte del Pd, sottolinea via social: “Le nostre spiagge sono balneabili. La situazione della Laguna per il momento è sotto controllo”.

Un Comune di Orbetello, provincia di Grosseto, ricordiamo, Bandiera Blu 2024

Monia Monni, assessora regionale:”Il presidente della Toscana Eugenio Giani ha deciso di fare un’apposita variazione di bilancio per stanziare 400mila euro sull’emergenza regionale e quindi sul supporto al Comune per la crisi immediata e 600mila euro per i ristori alle attività produttive. Dobbiamo lavorare a fianco del Comune nell’emergenza. Abbiamo discusso nella giunta delle necessità da mettere immediatamente in campo. E con il presidente Giani abbiamo deciso di dichiarare lo stato di emergenza regionale per poter sostenere il Comune nelle spese di rimozione del pesce che è morto per evitare problemi igienico sanitari e per non compromettere la stagione turistica che fortunatamente per ora non ha risentito degli effetti di questo evento.

Chiederemo anche al Governo lo stato di calamità naturale per poter soccorrere quelle imprese, soprattutto quelle della pesca ma anche alcuni stabilimenti balneari nella zona di Ansedonia, dove Arpat ci rassicura sullo stato di qualità delle acque ma dove qualche problema di afflusso dei turisti oggettivamente c’è stato. E faremo una legge per dare ristori alle famiglie che sono state colpite nelle proprie attività lavorative in modo da garantire un po’ di sostegno per questo momento particolarmente critico”.

Sindaco Casamenti: “Soddisfatti per la dichiarazione di stato di emergenza ma sulla situazione di Orbetello sono state dette troppe imprecisioni: le nostre spiagge sono balneabili e la stagione turistica procede regolarmente. In questi giorni abbiamo visto comparire tante parole in libertà sulla situazione della Laguna, particolarmente sulle testate nazionali che non si sono confrontate direttamente con noi. La crisi della Laguna, per il momento, è sotto controllo ed è circoscritta alle sponde interne: il nostro territorio conta 36 km di spiagge dove la vita prosegue regolarmente, soltanto alla foce del canale di Ansedonia, che teniamo sotto stretto controllo, potrebbero presentarsi delle criticità. Riteniamo che attualmente non esiste nessun divieto di balneazione legato alla condizione della Laguna.

“Ringraziamo il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani e la sua giunta per l’attenzione che ci hanno dimostrato e per la dichiarazione dello stato di emergenza regionale, con il seguente accoglimento delle nostre richieste riguardanti i ristori, sia per i pescatori che per i balneari. Da parte nostra proseguiamo il lavoro di contenimento, tanti operatori, supportati dai nostri uffici e dalla Croce Rossa Comitato di Orbetello/Costa d’Argento, sono impegnati a raccogliere le carcasse e a favorirne il corretto smaltimento, in ogni caso la situazione è monitorata costantemente sia dal Comune che dagli enti preposti a tutela della salute pubblica.

Qbbiamo lasciato aperto con la Regione un canale costante – dice ancora Casamenti – per l’invio di uomini e mezzi nel caso di un peggioramento della situazione e ricordiamo anche che in giunta abbiamo approvato un atto di indirizzo per il posizionamento all’uscita del canale di Ansedonia di panne di contenimento per favorire il regolare deflusso a largo delle acque della Laguna e, proprio in queste ore, i nostri uffici tecnici stanno facendo le opportune verifiche”.