Conclusa prima edizione Lum Conference on Accounting e Finance

(Adnkronos) – Si è conclusa a Bari la prima edizione della Lum Conference on Accounting e Finance, due giornate di lavoro, pensiero e dialogo tra studiosi, professionisti e policymaker, per interrogare il presente e costruire una visione della contabilità e della finanza capaci di farsi alleate della sostenibilità. La finanza è chiamata a riscrivere le sue priorità – ha dichiarato la prof.ssa Candida Bussoli Direttrice del Dipartimento di management, finanza e tecnologia dell'Università Lum e organizzatrice dell'evento – orientando risorse verso modelli di crescita rigenerativa, a impatto positivo e sostenibile. In questo scenario si colloca una trasformazione silenziosa ma profonda – prosegue la prof.ssa Bussoli – che investe i saperi contabili e finanziari. Con la recente Corporate Sustainability Reporting Directive, che obbliga migliaia di imprese europee a rendicontare in modo puntuale e normato i propri impatti ambientali e sociali, i bilanci devono narrare la verità del mondo, e non solo le traiettorie del profitto. L'Italia – conclude la prof.ssa Bussoli – con la sua struttura imprenditoriale fatta di medie e piccole aziende, si trova dinanzi a una duplice sfida: apprendere un nuovo linguaggio e comprenderne la portata politica. In questo quadro, le università e i centri di ricerca hanno il compito di orientare, istruire, anticipare.