Energia, Talò: “Corridoio Imec offre nuove strade”

"Riflettere sul potere significa considerare le rotte dell'energia". Lo ha rimarcato nel corso del suo intervento al Festival dell'Energia di Lecce Francesco Maria Talò, ambasciatore inviato speciale italiano per il corridoio Imec. "In questo senso il corridoio Imec – India Medio Oriente Europa dà l'idea di quanto sia importante collegarsi. Il nostro dovere e lavoro è proprio questo: trasformare le crisi in opportunità e ponti. In questo senso il corridoio può essere un ponte, ma ancor più che di corridoio mi piacerebbe parlare di una rete – ha detto – Non pensiamo al dover costruire una corsia senza uscite, quanto a offrire nuove strade. Le parole d'ordine sono: diversificare, creare ridondanza e ridurre i rischi. Per farlo occorre avere in mente una strategia che curi i nostri interessi nazionali, interessi che in larga parte sono coincidenti con quelli Europei".