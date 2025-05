L’Arena di Verona si accende di energia verde certificata da fonti sostenibili

(Adnkronos) –

L’Arena di Verona si accende di energia verde certificata. Il Gruppo Agsm Aim diventa green energy partner dell’Opera Festival 2025 e, per tutta l’estate, porterà nell’anfiteatro scaligero energia elettrica e luce di origine certificata da fonti sostenibili. Nasce una nuova partnership tra Fondazione Arena di Verona e Agsm Aim, la multiutility veneta attiva nei settori dell’energia elettrica, del gas, del teleriscaldamento, dell’efficienza energetica e dell’illuminazione. Per celebrare questa sinergia, l’Arena si accenderà di verde nella Giornata mondiale dell’ambiente.

Il 5 giugno, dalle 21.30, l’anfiteatro sarà illuminato del colore che richiama l’ambiente e la natura per ricordare ai cittadini e ai turisti che tutta l’energia utilizzata per il Festival sarà pulita e certificata, permettendo di risparmiare 800 tonnellate di CO2 rispetto alle normali emissioni di una macchina produttiva grande quanto l’Opera Festival.

La partnership tra le due importanti realtà scaligere entrerà inoltre nelle case di migliaia di persone e famiglie. Fondazione Arena di Verona ha realizzato una speciale playlist con i brani più celebri eseguiti dall’Orchestra e dal Coro dell’Arena. I clienti Agsm Aim riceveranno in bolletta un QR code dal quale sarà possibile ascoltare una selezione delle pagine più belle dalle opere in cartellone. Ai clienti Agsm Aim sarà riservato anche uno speciale sconto per l’acquisto dei biglietti dell’Arena Opera Festival 2025. Una collaborazione che rafforza la sinergia territoriale tra istituzioni, aziende e società a sostegno di una delle eccellenze italiane, portabandiera nel mondo di musica e arte: l’Arena di Verona. “Siamo tutti insieme per il bene di Verona – dichiara Cecilia Gasdia, sovrintendente di Fondazione Arena – una città strepitosa. Mi colpiscono i concetti chiave ben espressi dal presidente Testa e del consigliere Russo, e li condivido: i valori di Cultura e Sostenibilità, per rafforzare il legame tra energia e vita culturale di Verona. La sostenibilità sostiene la cultura, la cultura sostiene la sostenibilità: un gioco di parole indovinato che è anche un valore. Come Fondazione Arena siamo molto onorati e orgogliosi di aver iniziato un bellissimo rapporto con Agsm Aim. Ogni giorno è una nuova fucina di idee, una più bella dell’altra per il bene della nostra meravigliosa città, e Fondazione vuole ringraziare di questa fantastica collaborazione appena iniziata”. “Essere Green Energy Partner dell’Opera Festival 2025 significa per noi unire due valori in cui crediamo profondamente – dice Federico Testa, presidente Gruppo Agsm Aim – la cultura e la sostenibilità. Fornire energia verde certificata alla stagione lirica dell’Arena di Verona è per noi un gesto concreto che testimonia il nostro impegno per un futuro più sostenibile, valorizzando al tempo stesso la bellezza delle grandi tradizioni italiane. Anche l’arte può diventare motore di cambiamento, e siamo orgogliosi di contribuire a rendere questo appuntamento simbolo di un’evoluzione energetica sempre più responsabile”. Per Alessandro Russo, consigliere delegato Gruppo Agsm Aim, “con questa partnership vogliamo rafforzare il legame tra la nostra energia e la vita culturale della città di Verona. Offrire ai nostri clienti la possibilità di vivere l’esperienza unica dell’Arena di Verona con uno sconto dedicato e contenuti esclusivi è per noi un modo concreto per dire grazie e per rendere accessibile a sempre più persone la bellezza dell’opera. In Agsm Aim crediamo che l’energia non debba solo illuminare i luoghi, ma anche accendere emozioni, creare connessioni e sostenere la cultura. Unire sostenibilità, innovazione e partecipazione è il nostro modo di interpretare il ruolo di multiutility al servizio del territorio”. “È fondamentale che le realtà del territorio dialoghino e facciano squadra – osserva l’assessora al Commercio e alle Attività Produttive, Alessia Rotta – Fondazione Arena di Verona lo fa già da diverso tempo con tante istituzioni e aziende, penso al progetto 67 Colonne, all’Art Bonus per il restauro dell’anfiteatro. Guardiamo al bene della città, sono certa che anche questo progetto va in questa direzione e per questo siamo molto orgogliosi e grati ad Agsm-Aim”. “Proseguiamo il percorso avviato in questi anni con tutti i player della città – conclude Stefano Trespidi, vicedirettore artistico di Fondazione Arena – Solamente attraverso dialogo e comunicazione con le altre realtà veronesi si possono ottenere dei grandi risultati. È stato il primo obiettivo che il Sovrintendente ci ha dato e che stiamo portando avanti. Il presidente Testa qualche settimana fa ci disse che bisogna guardare non solo ai numeri ma a migliorare l’ecosistema nel quale viviamo. Questo è lo spirito che ci anima, cerchiamo di mettere energia e passione in tutto ciò che facciamo”. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)