Mostra del Cinema di Venezia 2024, torna il Green Drop Award

(Adnkronos) – Torna alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, per il tredicesimo anno consecutivo, il Green Drop Award, il premio che Green Cross, l’organizzazione fondata oltre trent’anni fa dal premio Nobel Mikhail Gorbaciov e introdotta in Italia da un altro Nobel, Rita Levi Montalcini, assegna al film, tra quelli in gara nella Selezione ufficiale del festival, che interpreta meglio i valori dell’ecologia, dello sviluppo sostenibile e della cooperazione fra i popoli. “Quest’anno il premio è dedicato ai 60 anni dalla scomparsa di Rachel Carson, la biologa le cui denunce nel libro ‘Primavera silenziosa’ del 1962 portarono al bando del Ddt e alla nascita dei movimenti ambientalisti – spiega Elio Pacilio, presidente di Green Cross Italia – Per questo vogliamo ringraziare la Rachel Carson Homestead che ci ha consentito di associare il nome di questa straordinaria scienziata al nostro premio”. Il trofeo che viene assegnato al film vincitore, infatti, simboleggia una goccia d’acqua soffiata dal maestro vetraio di Murano Simone Cenedese e ogni anno contiene un pugno di terra proveniente da un luogo significativo del pianeta e per l’edizione 2024 ospiterà la terra della casa natale di Rachel Carson, a Springdale, nei pressi di Pittsburgh, in Pennsylvania. “Il nome di Rachel Carson non è estraneo al cinema – spiega Marco Gisotti, direttore del Green Drop Award – Nel 1953 il documentario ‘Il mare intorno a noi’ diretto da Irwin Allen, che fu tratto da un suo libro di successo, ottenne persino il premio Oscar. Quest’anno sono numerosi i film della Selezione ufficiale della 81esima Mostra di Venezia che potrebbero contendersi il premio e onorare un’eredità così importante”. La giuria dell’edizione 2024 del Green Drop Award è composta da: Simone Gialdini (presidente di giuria), direttore generale Associazione nazionale esercenti cinema – Anec; Giulia Fantoni, presidente Federazione cinema d’essai – Fice; Carlo Giupponi, professore ordinario di Economia ambientale e applicata presso il Dipartimento di Economia dell’Università Ca’ Foscari di Venezia; Patrizia Lombardi, prorettrice del Politecnico di Torino e presidente della Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile – Rus; Bepi Vigna, fumettista, scrittore e regista italiano, già vincitore di un Green Drop Award per il cortometraggio ‘Nausicaa’, film di apertura della 32esima Settimana Internazionale della Critica di Venezia nel 2017. Lunedì 2 settembre 2024, ore 15:30, L’eredità di Rachel Carson a Venezia per il Green Drop Award Evento in streaming dal Lido di Venezia; giovedì 5 settembre 2024, ore 16, presentazione dell’Osservatorio Spettacolo e Ambiente, Italian Pavilion, Sala Tropicana 1, Hotel Excelsior, Lido di Venezia; venerdì 6 settembre 2023, ore 11, Green Drop Award, 13esima edizione, cerimonia di premiazione Terrazza Cinematografo – Fondazione ente dello spettacolo, Hotel Excelsior, Lido di Venezia. Il comitato organizzatore del Green Drop Award è costituito da: Elio Pacilio, presidente di Green Cross Italia, Marco Gisotti, giornalista e divulgatore, Maurizio Paffetti, coordinatore Green Cross Italia, Rodolfo Coccioni, geologo e professore onorario dell’Università di Urbino, Letizia Palmisano, giornalista ambientale e saggista. Il comitato d’onore del Green Drop Award, tutto al femminile, è composto da: Claudia Cardinale, Paola Comin, Simona Izzo, Ottavia Piccolo, Stefania Sandrelli, Nevina Satta, Chiara Tonelli. Nelle passate edizioni hanno fatto parte della giuria del Green Drop Award fra gli altri: Ermanno Olmi, Ugo Gregoretti, Mimmo Calopresti, Ottavia Piccolo, Remo Girone, Ricky Tognazzi, Simona Izzo, Sebastiano Somma, Francesca Inaudi, Blasco Giurato, Silvia Scola, Paolo Conticini, Stefania Sandrelli. Claudia Cardinale, Claudia Gerini, Nancy Brilli, Tessa Gelisio, Francesca Cavallin sono state le ‘madrine’. Nelle precedenti 12 edizioni, ecco i film premiati: nel 2012 il premio è stato vinto da ‘La quinta stagione’ di Peter Brosens e Jessica Woodworth; nel 2013 da ‘Ana Arabia’ di Amos Gitai; nel 2014 da ‘The postman’s white nights’ di Andrei Konchalovsky; nel 2015 da ‘Behemoth’ di Zhao Liang; nel 2016 l’ex equo è stato assegnato a ‘Spira Mirabilis’ di Massimo D’Anolfi e Martina Parenti e a ‘Voyage of Time’ di Terrence Malick; nel 2017 vincitore è stato ‘First reformed’ di Paul Schrader con una Goccia ‘speciale’ al cortometraggio di animazione che ha aperto la Settimana Internazionale della Critica ‘Nausicaa. L’altra odissea’ di Bepi Vigna; nel 2018 il premio è andato ad ‘At eternity’s gate’ di Julian Schnabel; nel 2019 è stata la volta di ‘J’accuse’ di Roman Polanski; nel 2020 ‘Notturno’ di Gianfranco Rosi; nel 2021 ‘Il buco’ di Michelangelo Frammartino; nel 2022 il Gda è andato a ‘White Noise’ di Noah Baumbach con una premio speciale in collaborazione con Enea a ‘Siccità’ di Paolo Virzì. Nel 2023 il premio è andato con un ex equo a ‘Il confine verde’ di Agnieszka Holland e a ‘Io Capitano’ di Matteo Garrone. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)