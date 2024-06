Pratolongo (Heineken Italia): “Noi in prima linea su risparmio dell’acqua, nostri obiettivi ambiziosi”

(Adnkronos) – “Heineken è un’azienda molto impegnata sia nel risparmio dell’acqua, sia nella riduzione di emissioni in atmosfera. Gli obiettivi sono molto ambiziosi: a livello italiano dal 2010 i consumi dell’acqua in tutti i nostri birrifici sono stati ridotti di oltre la metà e negli ultimi anni (tra il 2020 e il 2023) sono stati ottenuti dei risultati molto importanti perché Heineken Italia nel nostro panorama europeo è quella che ha accelerato di più in Ue. L’obiettivo è quello di arrivare sotto i 3 ettolitri litri di acqua risparmiata entro il 2030”. Così Alfredo Pratolongo, direttore Comunicazione e Affari Istituzionali di Heineken Italia, a margine dell’evento ‘Water Management nell’agroindustria’, in corso alla Sala della Protomoteca in Campidoglio, aperto dai saluti del sindaco Roberto Gualtieri. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)