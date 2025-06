Progetto DoiMan, in Val di Sole un concorso per i turisti più gentili

(Adnkronos) – Un concorso per turisti gentili. Contro i danni causati da visitatori poco rispettosi degli ecosistemi montani, in Val di Sole arriva il progetto DoiMan: caricando le proprie buone azioni in favore delle persone e del Pianeta si parteciperà all’estrazione di un soggiorno gratis. E un’app proporrà missioni, quiz e attività sostenibili alla scoperta del patrimonio naturale e culturale del territorio. Obiettivo: fidelizzare questa categoria di ospiti e costruire, nel tempo, un circolo virtuoso da rinforzare anno dopo anno, visita dopo visita. Il progetto DoiMan è sviluppato dall’Azienda per il Turismo della Val di Sole, insieme a Trentino School of Management e Destination Makers come partner tecnici. “Siamo convinti che ciascuno di noi possa e debba dare un contributo attivo per migliorare il proprio impatto e ispirare altri a fare altrettanto – sottolinea Fabio Sacco, direttore dell’ApT Val di Sole – Abbiamo quindi scelto di sviluppare questo progetto, che vuole trasformare le destinazioni turistiche in ecosistemi circolari dove ospiti e comunità prosperano insieme, contribuendo a un mondo migliore e a un modo diverso di relazionarsi con il territorio”. Alla base di DoiMan c’è un ‘Patto per l’impatto’: il progetto prevede tanti tasselli, destinati non solo ai turisti ma anche agli operatori locali, nella convinzione che la crescita culturale riguarda tutti gli attori della filiera turistica. Come? “Utilizzando arte, creatività, musica, innovazione, comunicazione e marketing come veicoli per messaggi importanti e come catalizzatori del cambiamento sociale”, spiega Sacco. L’aspetto più originale e innovativo dell’iniziativa è probabilmente la campagna ‘Val di Sole Open for Kindness’: DoiMan prevede un ‘concorso al turista più gentile’ attraverso una landing page dedicata. Con la Game App D-Kind verranno inoltre proposte ai turisti presenti sul territorio della Val di Sole diverse missioni, divise in quiz, azioni sostenibili ed esperienze alla scoperta del patrimonio naturale, storico, culturale e gastronomico del territorio. Nei mesi scorsi, intanto, è stata sviluppata una scuola di formazione dedicata agli operatori della valle, che ha realizzato sette lezioni sui temi della sostenibilità, dell’inclusività e dell’accessibilità. Ad essa si affiancherà un kit di strumenti per misurare l’impatto ambientale delle attività locali. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)