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Scontro tra tir su A11, un morto e un ferito

Il drammatico scontro tra due mezzi pesanti all'alba ha avuto un esito drammatico, provocando anche il ferimento di una seconda persona

Cronaca
REDAZIONE
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L'incidente in A11 (foto vigili del fuoco)
1 ' di lettura

LUCCA – Un tragico incidente mortale sulla A11 si è verificato nelle prime ore di oggi (4 giugno) a causa di un violento scontro tra due mezzi pesanti nel tratto compreso tra i caselli di Capannori e Lucca Est, in direzione mare.

L’allarme alla centrale operativa è scattato alle 6,50, quando la gravità dell’impatto ha richiesto l’intervento immediato di una fitta rete di soccorsi. Un uomo è stato sbalzato fuori dal mezzo a causa della violenza dell’urto e l’impatto con l’asfalto si è rivelato purtroppo fatale.

Sul posto è giunta l’automedica, ma il medico del servizio sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, di cui non si conoscono ancora le generalità. Per supportare l’emergenza legata all’incidente mortale sulla A11, i soccorritori avevano inizialmente richiesto il decollo dell’elisoccorso Pegaso, ma l’elicottero è stato fatto rientrare poco dopo.

L’annullamento del volo sanitario è stato deciso sia a causa dell’avvenuto decesso della vittima sia per le condizioni non critiche dell’altro camionista coinvolto. Un secondo ferito è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Lucca per accertamenti e non si troverebbe in pericolo di vita.

Per mettere in sicurezza la carreggiata e consentire i rilievi sono intervenuti i vigili del fuoco insieme alle ambulanze della Croce Verde di Porcari e della Croce Rossa di Lucca. La polizia stradale sta gestendo i pesanti disagi alla viabilità e lavora alla ricostruzione della dinamica che ha portato a questo drammatico incidente mortale sulla A11.

© Riproduzione riservata

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