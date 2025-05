In un mondo iperconnesso dove si parla di intelligenza artificiale e turismo spaziale, c’è un dato che stona come un’allerta inascoltata: nel 2023, una donna è morta ogni due minuti per complicazioni legate alla gravidanza o al parto. L’Unicef lo ricorda in occasione della Festa della Mamma, richiamando l’attenzione su una realtà che riguarda migliaia—Fertilità