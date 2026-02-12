In Spagna i vescovi lanciano un videogame per riportare i giovani all’altare

Altro che draghi e mostri, nel videogioco spagnolo “Level Up! El juego de dos” lo scopo è risolvere un problema sul lavoro, la tentazione di un’ex fidanzata o i dubbi che precedono il grande passo verso l’altare. È questa la singolare sfida lanciata dalla Conferenza episcopale spagnola, che ha deciso di scommettere sui pixel per contrastare una crisi dei matrimoni religiosi che appare ormai inarrestabile.

Quando l’amore diventa “l’avventura più epica”

Il progetto si chiama “Level Up! Il gioco a due” e si presenta come un’avventura grafica dallo stile retrò. Lanciata in occasione della settimana di San Valentino, lo slogan è ambizioso: “L’amore, l’avventura più epica”. I protagonisti sono Fran ed Elena, una giovane coppia che i giocatori devono guidare attraverso le sfide della quotidianità, guadagnando “premi” ogni volta che dimostrano qualità come la pazienza, la generosità, l’integrità e l’empatia.

Non si tratta di un mondo fantastico, ma di una simulazione di vita reale: tra i livelli si possono incontrare situazioni spinose come difficoltà lavorative, addii al celibato in resort di lusso, il confronto con il passato e persino l’impatto dell’intelligenza artificiale nelle relazioni moderne. L’obiettivo è chiaro: mostrare che l’impegno matrimoniale non è un peso, ma un percorso di crescita continua, un “passaggio di livello” per la coppia.

Una Chiesa in crisi di vocazioni (nuziali)

Dietro questa iniziativa ludica si nasconde una realtà statistica drammatica per la Chiesa cattolica spagnola. Secondo i dati più recenti, il matrimonio è il sacramento più a rischio. Se nel 2007 più della metà dei matrimoni in Spagna (il 55,27%) veniva celebrato in Chiesa, nel 2024 la percentuale è crollata drasticamente a un magro 17,94%.

In meno di vent’anni, il numero di nozze religiose è passato da oltre 113.000 a appena 31.462. Di fronte a questo scenario, i vescovi hanno capito che i metodi tradizionali non bastano più. “Presentarlo come un gioco permette di dialogare con la società ‘gamificata’ in cui viviamo”, hanno spiegato i promotori, sottolineando come la logica del videogame (scegliere, sbagliare, imparare e avanzare) sia una perfetta metafora del cammino coniugale.

Il progetto

L’idea non è nata nelle stanze di una parrocchia, ma dalla creatività di quattro studentesse di pubblicità dell’Università Pontificia di Salamanca, che hanno vinto un concorso indetto dall’Episcopato. La loro intuizione è stata poi trasformata in un prodotto professionale da designer di videogiochi. L’obiettivo dichiarato non è quello di forzare i giovani, ma di “sfidarli ad osare”, proponendo il matrimonio cristiano non come un obbligo, ma come una scelta consapevole e “virtuosa”.

Questa non è la prima volta che la Chiesa spagnola tenta la via del “pop”: negli anni passati, le campagne avevano parodiato programmi di appuntamenti e app di dating con iniziative come “Forever Dates” e “Forever Match”. Tuttavia, il passaggio al videogioco segna un salto di qualità nel tentativo di occupare gli spazi digitali frequentati dalle nuove generazioni.

Dal digitale alla realtà

Anche se l’approccio è moderno, la Chiesa spagnola non rinuncia alla dottrina. L’iniziativa si inserisce in un quadro più ampio che include corsi di guida prematrimoniale molto più rigorosi, della durata di due o tre anni. “Non ci si può preparare al matrimonio in sole 20 ore”, aveva ammonito la Conferenza Episcopale, paragonando la serietà della formazione matrimoniale a quella necessaria per diventare sacerdoti.

Resta da vedere se un’avventura grafica in pixel potrà davvero convincere i giovani spagnoli che il “vissero felici e contenti” non è solo un miraggio digitale, ma un obiettivo raggiungibile nella vita reale. Per ora, il gioco è disponibile online per chiunque voglia tentare la scalata al “livello successivo” dell’amore.

